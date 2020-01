Jupiter Jones è una ragazza con tanti sogni, ma, figlia di immigrati russi, si ritrova con la madre e la zia a lavorare come donna delle pulizie per sbarcare il lunario. Un giorno, un gruppo di nobili alieni tenta di rapirla. La ragazza è salvata da Caine, guerriero interplanetario geneticamente modificato, mandato da Titus Abrasax, che le apre gli occhi sulla sua vera natura: Jupiter possiede un Dna molto speciale, quello che un tempo molto lontano portò alla nascita della razza umana sulla Terra.

Nel I secolo a. C., stanco dei soprusi che subisce ogni giorno, il gladiatore Spartaco fa ribellare i suoi compagni e organizza una rivolta con l’intenzione di raggiungere un paese libero. L’esercito romano, guidato da Crasso, non riesce a schiacciare i fuggiaschi e a loro si uniscono molti schiavi.Il Senato romano decide di intervenire per fermarlo. Grazie all’aiuto di Antonino, Spartaco riesce, in un’ imboscata a sconfiggere una legione romana che stava avanzando. Non essendo però riuscito a corrompere dei pirati arabi per ottenere in cambio alcune navi, non gli rimane che un’alternativa: attaccare Roma. Ma in questa battaglia non c’è un lieto fine e Spartaco viene sconfitto. Il suo capo, preso prigioniero, deve uccidere il suo miglior amico nell’arena, poi viene crocifisso. E non solo…

Safe – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Titolo originale: Safe

Uscita: 2012

Nazionalità: USA

Durata: 94′

Regista: Boaz Yakin

Cast: Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon, James Hong

