S’incontrano nel principale porto del Marocco nel 1941 poliziotti francesi, spie naziste, fuoriusciti antifascisti, avventurieri di rango, piccoli sciacalli. L’americano Rick Blaine, proprietario di un bar, aiuta Ilsa, la donna che amava (e ama ancora) e suo marito, perseguitato politico, a lasciare in aereo la città.

Tre anni dopo essere finito dietro le sbarre, Jake Blues viene liberato per buona condotta. Ad attenderlo fuori dal carcere c’è il fratello Elwood e una ex fidanzata con la notizia che l’orfanotrofio dove sono cresciuti sta per essere chiuso. Convinti di essere in missione per conto di Dio, i fratelli Blues si mettono alla ricerca di 50.000 dollari per salvarlo. E da qui l’idea geniale di rimettere in piedi la storica band e organizzare un grande concerto di beneficenza, ostacolati però da chi li vuole morti.

Gli aristogatti – 21:20 Rai 2

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: The Aristocats

The Aristocats Uscita: 1970

1970 Nazionalità: USA

USA Durata: 78′

78′ Regista: Wolfgang Reitherman

Wolfgang Reitherman Cast:

