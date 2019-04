Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata sabato 6 aprile.

Ecco i film stasera in tv, sabato 6 aprile:

Protocollo Praga – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Bad Company

Bad Company Uscita: 2002

2002 Nazionalità: Repubblica Ceca – USA

Repubblica Ceca – USA Durata: 116′

116′ Regista: Joel Schumacher

Joel Schumacher Cast: Anthony Hopkins, Gabriel Macht, Garcelle Beauvais, Adoni Maropis, Peter Stormare, Lanette Ware, John Slattery, Brooke Smith, Dragan Micanovic, Daniel Sunjata, Devone Lawson Jr., Wills Robbins, Chris Rock, Matthew Marsh, Kerry Washington

Trama: Gaylord Oakes e Kevin Pope sono due agenti della Cia: il primo è serio, equilibrato ed esclusivamente dedito al lavoro, da quando ha perso la moglie; l’altro è freddo, elegante e pragmatico. Entrambi sono agenti espertissimi alle prese con una missione delicata: recuperare un ordigno nucleare messo in vendita da Adrik Vas, pericoloso malavitoso russo. Quando Pope viene ucciso in uno scontro a fuoco, la Cia pensa bene di arruolare il fratello gemello Jake e salvare la missione…

Training day – 21:15 Premium Cinema

Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: Training Day

Training Day Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 122′

122′ Regista: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Cast: Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger, Harris Yulin

Trama: Nella polizia di Los Angeles Jake Hoyt è ancora una recluta. Per essere assegnato alla squadra antinarcotici dell’esperto Alonzo Harris non ha altra scelta che passare un’intera giornata al suo fianco. Con tredici anni di anzianità alle spalle, Harris è un poliziotto ormai corrotto ed è fortemente indebitato con un esponente della mafia russa, che ora lo vuole morto. Per sfuggire al boss cercherà di insegnare al giovane Jake i suoi discutibili metodi contro il crimine. Ma il ragazzo è un idealista e non si piega…

La promessa dell’assassino – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Eastern Promises

Eastern Promises Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Canada – Regno Unito – USA

Canada – Regno Unito – USA Durata: 100′

100′ Regista: David Cronenberg

David Cronenberg Cast: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Armin Müller-Stahl, Vincent Cassel

Trama: Londra. Una ragazza dall’identità sconosciuta muore in ospedale dopo aver dato alla luce una bambina. Per rintracciarne la famiglia, l’ostetrica Anna Khitrova segue l’unico indizio in suo possesso: il biglietto di un ristorante russo trovato nel diario della ragazza.

Rio 2 – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Rio 2

Rio 2 Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 101′

101′ Regista: Carlos Saldanha

Carlos Saldanha Cast:

Trama: Blu, Gioiel e i loro tre pulcini vivono in armonia a Rio de Janeiro. Linda, l’ex proprietaria di Blu e suo marito, l’ornitologo Tullio, sono in spedizione nella giungla amazzonica, ma dopo essere stati trascinati fuori strada dalle rapide di un fiume, i due si imbattono in quello che pensano sia un’ara di Spix. Dopo aver sentito la notizia in TV, Gioiel stanca della vita urbana di Rio, decide che i suoi figli devono imparare a vivere come i veri uccelli, con la scusa di aiutare Linda e Tullio a trovare la colonia…

Caos – 21:10 Rai 4

Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: Chaos

Chaos Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Canada – Regno Unito – USA

Canada – Regno Unito – USA Durata: 92′

92′ Regista: Tony Giglio

Tony Giglio Cast: Wesley Snipes, Ryan Phillippe, Henry Czerny, Kimani Ray Smith, Jason Statham, Ryan Philippe, Justin Waddel

Trama: A Seattle cinque uomini con il volto coperto fanno irruzione in una banca e prendono in ostaggio clienti e impiegati. Accerchiato dalla polizia Lorenz, il capo della banda, chiede di trattare con una sola persona, l’ispettore Quentin Conners, recentemente sospeso dal servizio per un grave errore. Conners accetta l’incarico a malincuore, soprattutto dopo aver saputo che dovrà lavorare in squadra con il giovanissimo ispettore Dekker.

Il coraggio della verità – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Courage under fire

Courage under fire Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: Edward Zwick

Edward Zwick Cast: Denzel Washington, Michael Moriarty, Matt Damon, Bronson Peinchot, Meg Ryan, Lou Diamond Phillips

Trama: Nel gennaio 1991, durante la guerra del Golfo, in Iran il colonnello Serling ordina per errore di aprire il fuoco contro uno dei suoi carri armati, uccidendo alcuni uomini. In seguito a quest’incidente, il generale Hershberg cerca di minimizzare le conseguenze del tragico errore e affida a Serling l’incarico di valutare la candidatura del capitano pilota Karen Walden alla medaglia d’oro alla memoria per l’eroismo mostrato in battaglia. Sarebbe la prima assegnazione per una donna nella storia americana.

…Altrimenti ci arrabbiamo! – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 1974

1974 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 101′

101′ Regista: Marcello Fondato

Marcello Fondato Cast: Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Patty Shepard

Trama: Ben e Kid, amici ma rivali, sono un meccanico e un camionista accomunati dalla passione per le corse automobilistiche. Vincitori, a pari merito, di una frenetica gara di rallycross, ricevono in premio una dune buggy nuova. Non potendo dividerla, decidono di giocarsela. Kid propone una gara a birra e salsicce, così i due vanno in un locale del vicino luna park per disputarsi il trofeo. La sfida viene però interrotta da una banda di scagnozzi al servizio de Il Capo, uno speculatore edilizio intenzionato a demolire il luna park per far posto alle sue costruzioni. Gli uomini distruggono il locale. Usciti, Ben e Kid si imbattono in uno dei malintenzionati, che sperona la loro dune buggy facendola incendiare.

Interno berlinese – 21:20 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Berlin Affair

The Berlin Affair Uscita: 1985

1985 Nazionalità: Germania – Italia

Germania – Italia Durata: 118′

118′ Regista: Liliana Cavani

Liliana Cavani Cast: Gudrun Landgrebe, Hanns Zischler, Edward Farrelly, Peter Daniel, William Berger, Andrea Prodan, Philippe Leroy, Claudio Lorimer, Tonoko Tanaka, John Steiner, Kevin McNally, Mio Takaki, Massimo Girotti

Trama: Nella Berlino del 1938, in pieno regime nazista, Louise von Hollendorf, sposata con l’alto funzionario del ministero degli Esteri, Heinz, conosce in una scuola di disegno, la giapponese Mitsuko, figlia di un ambasciatore. Tra le due donne scoppierà una travolgente passione, fatta di incontri intensi e fugaci. Nel frattempo, le vicende delle due amanti si intrecciano con quelle di altri personaggi e anche Heinz, che di cattivo grado accetta la situazione, rimarrà coinvolto in un gioco di seduzione molto pericoloso.

La spada nella roccia – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Sword in the Stone

Sword in the Stone Uscita: 1963

1963 Nazionalità: USA

USA Durata: 75′

75′ Regista: Wolfgang Reitherman

Wolfgang Reitherman Cast:

Trama: Diciottesimo classico di animazione della Disney. Il futuro dell’Inghilterra è nelle mani di colui che sarà in grado di estrarre la famosa spada nella roccia e diventare re. I cavalieri di ogni parte del mondo giungono a Londra per tentare l’impresa, ma nessuno riesce a smuoverla neanche di un millimetro. Così, la spada e la profezia che l’accompagna cadono nel dimenticatoio. Molti anni dopo, un ragazzino chiamato Semola per i suoi capelli biondi, ma il cui vero nome è Artù, fa da scudiero per il fratello adottivo Caio. Durante una battuta di caccia, Semola si addentra nella foresta e si ritrova nella casa di Mago Merlino…