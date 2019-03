Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata sabato 16 marzo.

Ecco i film stasera in tv, sabato 16 marzo:

Chi m’ha visto – 21:20 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Alessandro Pondi

Alessandro Pondi Cast: Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Mariela Garriga

Trama: Martino Piccione è un chitarrista pugliese relegato a fare da supporter a musicisti di fama. A 48 anni sembra destinato a rimanere per sempre nell’ombra, anche se il suo talento meriterebbe le luci della ribalta. Dopo una tournée con Jovanotti, Martino torna alla nativa Ginosa, piccolo centro della Murgia tarantina, dove ritrova l’anziana madre Natuzza, i paesani che continuano a chiedergli quando si troverà un lavoro e smetterà di giocare, ma per fortuna anche un caro amico di sempre, Peppino Quaglia…

Il ritorno dell’eroe – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Le retour du héros

Le retour du héros Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 90′

90′ Regista: Laurent Tirard

Laurent Tirard Cast: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

Trama: Francia, 1809. Il capitano Neuville, un grande seduttore, chiede la mano della giovane Pauline, sotto lo sguardo sospettoso di Elisabeth, sorella maggiore di lei. Pauline ben presto però resta sola perché Neuville viene chiamato al fronte. Elisabeth, preoccupata per la sorella caduta in depressione, mette in atto una corrispondenza epistolare con Pauline fingendosi Neuville e trasformandolo in un vero e proprio eroe di guerra. Il capitano però farà ritorno e in lui Pauline riconoscerà l’uomo glorioso che immagina sia?

Wonder Woman – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: Patty Jenkins

Patty Jenkins Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright

Trama: Prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una grande guerriera e diventare invincibile. Nata e cresciuta in una paradisiaca isola super protetta, Diana è costretta ad abbandonare la sua amata terra dopo che un pilota americano piomba improvvisamente sulle rive e racconta del violento conflitto che da troppo tempo ormai infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino…

Delitti inquietanti – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Glimmer Man

The Glimmer Man Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: John Gray

John Gray Cast: Steven Seagal, Ryan Cutrona, Nikki Cox, Dennis Cockrum, Sid Conrad, George Fischer (II), Richard Gant, Bob Gunton, Keenan Ivory Wayans, Brian Cox

Trama: Un agente dell’Fbi viene mandato da New York a Los Angeles per indagare su un maniaco che uccide la gente con il rituale della crocifissione. Affiancato da un agente locale, l’uomo dell’Fbi sospetta che alcuni di questi delitti non siano opera del maniaco, ma abbiano un’altra matrice. La missione svelerà un complotto internazionale.

Minions – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Minions

Minions Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Kyle Balda, Pierre Coffin

Kyle Balda, Pierre Coffin Cast:

Trama: I minions esistono da sempre e da allora hanno un unico scopo nella vita: essere al servizio di padroni sgradevoli e tiranni. Così lavorano per un t-rex, un uomo preistorico, un faraone d’Egitto, il Conte Dracula e alla fine anche Napoleone, ma ogni volta in maniera accidentale causano la morte del loro padrone. Visti i danni combinati nei secoli, i trio di piccoli Minios Kevin, Stuart e Bob si ritrovano da soli e cadono in depressione ma ben presto decidono di andare alla ricerca di un nuovo malvagio padrone…

I predoni – 21:10 Rai 4