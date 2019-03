Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 6 marzo.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 6 marzo:

Mamma o papà? – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Riccardo Milani

Riccardo Milani Cast: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luca Angeletti, Stefano Biasotto

Trama: Valeria e Nicola sono il sogno di ogni avvocato divorzista: giunti al capolinea del loro matrimonio, si trovano d’accordo su tutto e la pratica scivola liscia come l’olio nel rispetto più assoluto. Ma qualcosa sta per minare la serenità del divorzio: Nicola, ginecologo, riceve la proposta di trasferirsi in Mali per sette mesi a esercitare la professione; contemporaneamente, Valeria, ingegnere edile, ottiene la possibilità di trasferirsi in Svezia per lo stesso arco di tempo…

Red Sparrow – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 140′

140′ Regista: Francis Lawrence

Francis Lawrence Cast: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts

Trama: La prima ballerina del Bolshoi, Dominika Egorova ha una madre sola e ammalata, di cui si prende cura con affetto e devozione. Un brutto incidente interrompe improvvisamente la sua carriera sulle punte, minacciando la sussistenza economica della madre. Dominika, incalzata dallo zio Vanja, potente vicedirettore del SVR, diventa una Sparrow: un’agente pronta a tutto, un’arma di seduzione letale. Dentro di sé, però, la ragazza disprezza i metodi del governo e coltiva un piano segreto.

Big game – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Big Game

Big Game Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Finlandia – Germania – UK

Finlandia – Germania – UK Durata: 90′

90′ Regista: Jalmari Helander

Jalmari Helander Cast: Samuel L. Jackson, Victor Garber, Mehmet Kurtulus, Ted Levine, Jorma Tommila, Onni Tommila, Ray Stevenson

Trama: Oskari è un ragazzo finlandese di 13 anni in procinto di superare una prova di iniziazione: come i suoi predecessori, deve trascorrere una notte da solo nella foresta armato soltanto di arco e frecce e riportare una preda per provare di essere diventato un uomo. Ma quella notte non incontrerà i classici animali selvatici. Infatti, tra gli alberi precipita una capsula di salvataggio dalla quale esce nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti d’America. Oskari e il Presidente dovranno unire le forze per sopravvivere.

Shining – 21:00 Iris

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: The Shining

The Shining Uscita: 1980

1980 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Cast: Jack Nicholson, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers

Trama: Jack Torrance, per trovare il giusto isolamento che gli permetterà di scrivere il suo romanzo, accetta l’incarico di custode invernale di un enorme albergo tra le montagne. Lo seguono la moglie e il figlioletto Danny. Quest’ultimo possiede poteri paranormali che gli permettono di vedere nel passato e nel futuro.

The Martian – 21:25 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Martian

The Martian Uscita: 2015

2015 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 144′

144′ Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean

Trama: L’equipaggio della Nasa Ares 3 è in missione su Marte, quando una violenta tempesta di sabbia costringe tutti ad abbandonare la base e tornare a casa. Ma l’astronauta Mark Watney, ingegnere meccanico e botanico, viene colpito in pieno da un detrito e allontanato dalla squadra, che lo ritiene morto. Rimasto da solo sul pianeta rosso, l’uomo si pone un unico obiettivo: sopravvivere per quattro anni. Mettendo a frutto le proprie conoscenze, riesce a trovare il modo per produrre acqua e persino una coltivazione di patate.

Prima o poi mi sposo – 21:15 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Wedding Planner

The Wedding Planner Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Adam Shankman

Adam Shankman Cast: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson, Justin Chambers

Trama: Mary organizza matrimoni e, ovviamente, è single. Un giorno, le si incastra il tacco in un tombino e rischia di venire investita da un cassonetto della spazzatura, ma un giovane aitante e molto bello, Steve, la salva. Per lei è amore a prima vista. C’è solo un piccolo dettaglio: l’uomo è il promesso sposo di Fran, una delle sue clienti più ricche. Mary cercherà in tutti i modi di mantenere le dovute distanze ed essere il più professionale possibile, ma l’evidente attrazione tra i due sarà difficile da tenere a freno.

The butler – 21:25 Rete 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Butler

The Butler Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 132′

132′ Regista: Lee Daniels

Lee Daniels Cast: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack, Robin Williams, Cuba Gooding jr., Jane Fonda, Alan Rickman, Lenny Kravitz, Mariah Carey, Vanessa Redgrave, Jesse Williams, Alex Pettyfer, Liev Schreiber, Minka Kelly, Nelsan Ellis, Melissa Leo, David Oyelowo, James Marsden, Terrence Howard

Trama: Nel 1926, Cecil Gain è un bambino afroamericano di sette anni che ha visto morire il padre in un campo di cotone del Sud. Preso a servizio come domestico di una famiglia bianca, Cecil si dimostrerà ben presto discreto e particolarmente adatto al ruolo. Queste sue doti lo portano prima a lavorare in un hotel di lusso a Washington e poi, grazie alla benevolenza di un politico, alla Casa Bianca, dove diventa maggiordomo dal 1957 al 1986, conoscendo ben sette presidenti che hanno fatto la storia d’America: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter e Reagan. Nel frattempo, Cecil si sposerà con Gloria e avrà due figli.

Uragano di fuoco – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Fire Twister

Fire Twister Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 85′

85′ Regista: George Erschbamer

George Erschbamer Cast: Casper Van Dien, Lisa Ciara, Johnny Hawkes

Trama: L`ex vigile del fuoco Scott Nylander e un gruppo di ecologisti si rendono conto di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato: una misteriosa sfera di luce sta per colpire la piattaforma petrolifera sulla quale sono saliti per appendere uno striscione ecologista. Improvvisamente la palla di fuoco crea una massa di nuvole e fiamme, che muovendosi verso terra, acquistano sempre più potenza. Il tornado di fuoco arriva a minacciare Los Angeles, mentre gli ecologisti vengono accusati di terrorismo…

Elizabethtown – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Elizabethtown

Elizabethtown Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 123′

123′ Regista: Cameron Crowe

Cameron Crowe Cast: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon, Judy Greer

Trama: Drew Baylor ha appena perso il lavoro e la fidanzata, viene inoltre informato che deve far ritorno nella sua città natale, Elizabethtown in Kentucky, per partecipare al funerale del padre. In aereo, però, incontra Claire Colburn.