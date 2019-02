Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 27 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 27 febbraio:

La regina del peccato – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Queen of Sin

The Queen of Sin Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Canada

Canada Durata: 90′

90′ Regista: Jean-François Rivard

Jean-François Rivard Cast: Christa B. Allen, Richard de Klerk, Amber Goldfarb

Trama: Posy Pinkerton ha bisogno di uscire una volta per tutte dal suo guscio. Da sempre monogama, ha un’esistenza tranquilla. Dopo un incontro casuale con Jack, un uomo d’affari bello e mondano, Posy si sente irrimediabilmente attratta da lui. La cugina Laura, il suo esatto opposto, la spinge allora a lasciarsi andare a un’ultima follia prima di sistemarsi per sempre con Tom. sarà così che Posy lascerà che con Jack venga fuori il suo alter ego, che lei stessa definisce “la regina del peccato”…

La mummia – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Mummy

The Mummy Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Cina – Giappone – USA

Cina – Giappone – USA Durata: 110′

110′ Regista: Alex Kurtzman

Alex Kurtzman Cast: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis

Trama: Sebbene il sarcofago della principessa egizia Ahmanet fosse sepolto in una cripta dimenticata nelle profondità del deserto, Nick Morton, un mercenario che collabora con l’esercito, ruba all’archeologa Jenny Halsey le indicazioni per trovarlo e, nel tentativo di salvarlo dagli integralisti islamici, finisce per farlo bombardare dai droni: si risveglia così la maledizione della potente principessa Ahmanet, accresciuta nel corso dei millenni e che, attraverso il deserto e labirinti nascosti, giungerà fino a Londra…

Boyhood – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Boyhood

Boyhood Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 165′

165′ Regista: Richard Linklater

Richard Linklater Cast: Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Steven Chester Prince, Bonnie Cross, Sydney Orta, Libby Villari, Patricia Arquette, Ethan Hawke

Trama: Un bambino di otto anni, Mason, è seguito nel suo sviluppo fisico e psicologico all’interno di un contesto familiare ormai molto diffuso: la separazione dei genitori con le inevitabili implicazioni che ne seguono. Boyhood è il risultato di dodici anni di brevi riprese, piccoli frammenti messi insieme in un continuum narrativo quanto mai realistico.

Jeson Bourne – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cina – Gran Bretagna – USA

Cina – Gran Bretagna – USA Durata: 123′

123′ Regista: Paul Greengrass

Paul Greengrass Cast: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

Trama: L’ex sicario della Cia Jason Bourne ha ormai scoperto la sua identità e, dopo dieci anni di latitanza, vive in Grecia, dove si guadagna da vivere partecipando ad alcuni incontri di pugilato, giusto per tenersi in forma. Il suo collega hacker, Nicky Parsons, però, scopre alcuni dettagli mancanti del suo passato e gli dà appuntamento per rivelarglieli. Ma l’incontro tra i due non passa inosservato agli occhi della Cia, che si attiva per eliminarli entrambi. Questo porterà Jason a scendere nuovamente in campo.

Padri e figlie – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Fathers & Daughters

Fathers & Daughters Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 116′

116′ Regista: Gabriele Muccino

Gabriele Muccino Cast: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Kylie Rogers, Diane Kruger, Aaron Paul, Quvenzhané Wallis, Jane Fonda

Trama: Nell’arco narrativo di 25 anni, il film racconta il rapporto tra Jake e sua figlia Katie. Nel 1989 Jake è uno scrittore di successo, vincitore del premio Pulitzer che, rimasto vedovo, si trova a dover crescere da solo l’amatissima figlia, mentre cerca di fare i conti con i sintomi di un serio disturbo mentale e con la sua altalenante ispirazione. Ormai adulta, Katie vive a New York: da anni lontana dal padre, combatte i demoni della sua infanzia tormentata e la sua incapacità di abbandonarsi ad una storia d’amore.

Vendetta, una storia d’amore – 21:30 Rete 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Vengeance: A Love Story

Vengeance: A Love Story Uscita: 2017

2017 Durata: 99′

99′ Regista: Johnny Martin

Johnny Martin Cast: Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Bateman

Disaster Zone – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Disaster Zone: Volcano in New York

Disaster Zone: Volcano in New York Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 90′

90′ Regista: Robert Lee

Robert Lee Cast: Costas Mandylor, Michael Ironside, Alexandra Paul, Eric Breker

Trama: Mentre cerca di sviluppare una fonte di energia geotermica, il Dr. Ironside mette in moto una reazione a catena che causa uno sconvolgimento proprio sotto la città di New York. Le scosse di terremoto sempre più forti, a cui fanno seguito delle terrificanti esplosioni, non lasciano spazio a molti dubbi: un vulcano sta nascendo sotto la Grande Mela. Matt MacLachlan e la sua squadra di operai stanno lavorando nei tunnel della metropolitana, quando vedono un fiume di lava muoversi verso il centro urbano. Un gruppetto di eroi improvvisati ha a disposizione solo una buona dose di coraggio e qualche carica di dinamite per tentare di salvare i concittadini.

A proposito di Harry – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Regarding Henry

Regarding Henry Uscita: 1991

1991 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Mike Nichols

Mike Nichols Cast: Harrison Ford, Donald Moffat, Rebecca Miller, Bruce Altman, Robin Bartlett, Annette Bening, Bill Nunn, Mikki Allen

Trama: Henry è un avvocato molto abile. Il suo ultimo successo professionale è avvenuto a spese di un poveraccio, un tale Matthews, che aveva citato in tribunale i responsabili e i medici di un ospedale per un errore terapeutico che gli aveva procurato danni irreversibili. Henry, occultando delle prove, aveva fatto scagionare i suoi assistiti. Una sera però l’avvocato viene ferito gravemente nel corso di una rapina. Cade in coma, e dopo un lungo periodo di cure si risveglia completamente privo di memoria. Ben deciso a dare il via a una nuova vita, Henry propone alla moglie Sarah di ricominciare daccapo, dando un taglio netto alle precedenti abitudini. Per rimediare alle sue trascorse malefatte, Henry comincia quindi col fornire a Matthews le prove per riaprire la causa.

I Puffi, viaggio nella foresta segreta – 21:00 Sky Family