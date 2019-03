Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 26 marzo.

Ecco i film stasera in tv, martedì 26 marzo:

Il diavolo veste Prada – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Devil wears Prada

The Devil wears Prada Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 109′

109′ Regista: David Frankel

David Frankel Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Simon Baker, Adrian Grenier

Trama: Andy, aspirante giornalista neolaureata, trova lavoro come assistente della spietata Miranda Priestley, direttrice di “Runway”, la più influente rivista di moda di New York. Andy non ha la minima inclinazione per il mondo della moda, ma stringe i denti per un pò, perché questo impiego potrebbe aprirle diverse porte per il futuro. Ma osservando il mondo attraverso gli occhi di Miranda, Andy capirà che non si può passare incolumi attraverso i riflettori delle passerelle, senza vendere l’anima al diavolo.

Quo vado? – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Quo Vado?

Quo Vado? Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 86′

86′ Regista: Gennaro Nunziante

Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco

Trama: Checco, impiegato in Puglia nell’ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Checco viene posto davanti a un bivio dalla spietata dirigente dott.ssa Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Pur di non lasciare il posto fisso, Checco affronta un cambio radicale di vita che lo porterà fino in Norvegia, in una cultura totalmente diversa da quella italiana e dove incontrerà l’amore vero.

Ouija, l’origine del male – 21:15 Premium Cinema

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Ouija: Origin of Evil

Ouija: Origin of Evil Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA – Giappone

USA – Giappone Durata: 99′

99′ Regista: Mike Flanagan

Mike Flanagan Cast: Annalise Basso, Lulu Wilson, Henry Thomas, Doug Jones

Trama: Alice è da poco rimasta vedova. Con due figlie a carico, Lina e Doris, decide di risollevare le finanze della famiglia improvvisando sedute spiritiche e facendo credere di essere in grado di comunicare con i morti. Per rendere credibile il tutto utilizza la tavola degli spiriti chiamata Ouija. Quando un giorno la figlia Doris comincia a usarla da sola, si convince di essere entrata in contatto con il padre. In realtà, ha evocato uno spirito maligno che si impossessa di lei e getta la famiglia nella paura.

Caccia spietata – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Seraphim Falls

Seraphim Falls Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: David Von Ancken

David Von Ancken Cast: Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Xander Berkeley, Ed Lauter, Anjelica Huston, Tom Noonan, Kevin J. O’Connor, John Robinson

Trama: 1868. La guerra civile americana è terminata, ma c’è ancora qualcuno che grida vendetta. Si tratta dell’ex sudista Carver che inizia una caccia serrata, attraverso il Nevada, al capitano nordista Gideon per un misterioso motivo. Alla fine, i due vivranno una situazione inaspettata: finiti nell’arido deserto si troveranno a scambiare cavalli, acqua, armi e munizioni, disposti a tutto pur di sopravvivere. Nel duello finale Gideon colpisce alla spalla Carver, ma non lo uccide, e gli da’ la pistola per farsi uccidere, ma anche Carver rinuncia. I due prenderanno strade diverse per lasciare il passato alle spalle.

Dragon – 21:10 Rai 4

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: On – drakon

On – drakon Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Russia

Russia Durata: 110′

110′ Regista: Indar Dzhendubaev

Indar Dzhendubaev Cast: Matvey Lykov, Mariya Poezzhaeva, Stanislav Lyubshin

Il divo – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Il divo

Il divo Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 110′

110′ Regista: Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino Cast: Toni Servillo, Giulio Bosetti, Flavio Bucci, Anna Bonaiuto, Piera Degli Esposti, Carlo Buccirosso

Trama: A Roma, all’alba, quando tutti dormono, c’è un uomo che non dorme. Quell’uomo si chiama Giulio Andreotti. Non dorme perché deve lavorare, scrivere libri, fare vita mondana e, in ultima analisi, pregare. Pacato, sornione, imperscrutabile, Andreotti è il potere in Italia da quattro decenni. Agli inizi degli anni novanta, senza arroganza e senza umiltà, immobile e sussurrante, ambiguo e rassicurante, avanza inarrestabile verso il settimo mandato come Presidente del Consiglio. Alla soglia dei settant’anni, Andreotti è un gerontocrate che, equipaggiato come Dio, non teme nessuno e non sa cosa sia il timore reverenziale. Abituato com’è a vedere questo timore dipinto sul viso di tutti i suoi interlocutori. La sua contentezza è asciutta ed impalpabile. La sua contentezza è il potere. Col quale vive in simbiosi.

Bernard & Doris – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Bernard and Doris

Bernard and Doris Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Regno Unito – USA – Stati Uniti

Regno Unito – USA – Stati Uniti Durata: 103′

103′ Regista: Bob Balaban

Bob Balaban Cast: Susan Sarandon, Monique Curnen, James Rebhorn, Nick Rolfe, John Schuman, Vincent Bagnall, Ralph Fiennes, Peter Asher, Don Harvey

Trama: La miliardaria Doris Duke, morfinomane, pluridivorziata e soprannominata “la regina del tabacco”, accoglie nella sua casa il maggiordomo Bernard Lafferty, bisessuale di origine irlandese, già al servizio di donne facoltose come Elizabeth Taylor e Peggy Lee, ma reduce da un ciclo di disintossicazione dall’alcol. Tra i due inizia una relazione che con il tempo assume i contorni di una grande amicizia, sostenuta da una reciproca fiducia incondizionata. Tratto da una storia vera.

Hercules, il guerriero – 21:10 Paramount Channel

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Hercules

Hercules Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Brett Ratner

Brett Ratner Cast: Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane

Penelope – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Penelope

Penelope Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 104′

104′ Regista: Mark Palansky

Mark Palansky Cast: Christina Ricci, Peter Dinklage, James McAvoy, Catherine O’Hara, Reese Witherspoon

Trama: Una favola moderna con tanto di protagonista sfortunata e toccata da una maledizione. La ragazza nasce infatti con un faccino che assomiglia a un maialino: potrà riavere il suo volto dopo aver rotto una maledizione lanciata sulla sua famiglia e dopo aver trovato l’amore della sua vita.