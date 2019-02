Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 28 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 28 febbraio:

Jungle – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Australia – Colombia

Australia – Colombia Durata: 115′

115′ Regista: Greg McLean

Greg McLean Cast: Daniel Radcliffe, Yasmin Kassim, Luis Jose Lopez

Trama: “Lost in the Jungle,” il film racconta la storia di un giovane uomo con sogni avventurosi che nel 1981 si dirige nella giungla boliviana con due amici e una guida fraudolenta. Il loro viaggio si trasforma in uno spaventoso test psicologico sul coraggio umano. Yossi trascorrerà tre settimane da solo nella foresta amazzonica, prima di esser poi ritrovato, miracolosamente vivo, dai soccorritori. Le riprese si sono tenute in Bolivia e nella foresta pluviale della Gold Coast australiana.

The witch – 21:15 Premium Cinema

Genere: Horror

Horror Titolo originale: The VVitch: A New-England Folktale

The VVitch: A New-England Folktale Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA – Gran Bretagna – Canada – Brasile

USA – Gran Bretagna – Canada – Brasile Durata: 92′

92′ Regista: Robert Eggers

Robert Eggers Cast: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

Trama: Nel New England, all’inizio del Seicento, vive il predicatore William con la sua famiglia, composta dalla moglie Katherine e dai cinque figli. Essi vengono allontanato dalla comunità in cui vivono, a causa del loro modo, troppo estremo e bigotto, di interpretare la parola di Dio. William si trasferisce così nel bosco, portando i familiari a vivere in una fattoria isolata dal resto del mondo. Ma qualcosa di sinistro li attende. Quando il figlio più piccolo, Samuel, si perde nella foresta, è l’inizio di un incubo…

Le fate ignoranti – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Le fate ignoranti

Le fate ignoranti Uscita: 2001

2001 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 106′

106′ Regista: Ferzan Özpetek, Ferzan Ozpetek

Ferzan Özpetek, Ferzan Ozpetek Cast: Margherita Buy, Stefano Accorsi, Serra Yilmaz, Gabriel Garko, Andrea Renzi

Trama: Antonia e Massimo sono sposati da quindici anni. Il loro è un matrimonio felice fino a quando Massimo muore in un incidente stradale. Antonia si chiude nel proprio dolore, accudita dalla madre e dalla cameriera filippina. Un giorno però, grazie a una dedica sul retro di un quadro, scopre che il marito aveva un’amante da sette anni. Questo la obbliga a uscire di casa e a iniziare una serie di ricerche. Raggiunge così lo stabile e l’interno da cui era stato inviato il regalo. L’appartamento è intestato al nominativo Mariani e per lei è ovvio cercare la signorina Mariani.

X-Men, Apocalisse – 21:25 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: X-Men: Apocalypse

X-Men: Apocalypse Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 144′

144′ Regista: Bryan Singer

Bryan Singer Cast: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Trama: Gli X-Men si trovano ad affrontare Apocalisse. La sua storia affonda le radici nell’Antico Egitto, quando il mutante En Sabah Nur dominava incontrastato come un dio. Egli, prima che il tempo potesse lasciare segni indelebili anche su di lui, decise di trasferire la sua anima nel corpo di un mutante in grado di rigenerarsi e risanare le proprie ferite. Ma, poco prima che il rito arrivasse a compimento, un gruppo di ribelli lo tradì e lo rinchiuse nelle profondità di una piramide, condannandolo al sonno eterno.

Black Sea – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Black Sea

Black Sea Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Regno Unito – USA – Russia

Regno Unito – USA – Russia Durata: 114′

114′ Regista: Kevin Macdonald

Kevin Macdonald Cast: Jude Law, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, Tobias Menzies, Grigoriy Dobrygin, June Smith, Konstantin Khabenskiy, Daniel Ryan

Trama: Il capitano di sommergibili Robinson, con un divorzio alle spalle e un figlio adolescente con cui non ha quasi alcun rapporto, viene licenziato dalla sua società. Robinson decide di riscattarsi con un’impresa straordinaria: recuperare l’immenso carico d’oro contenuto in un sommergibile tedesco che giace sul fondo del Mar Nero dal 1941. A bordo di un sottomarino di fortuna e a capo di un equipaggio poco addestrato, il capitano parte per un’avventura che si rivelerà ancora più pericolosa del previsto.

Nikita – 21:15 Cielo

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Nikita

Nikita Nazionalità: Francia

Trama: Nikita, una giovane punk e drogata, per aver ucciso freddamente un poliziotto durante una rapina compiuta da alcuni suoi amici delinquenti, è condannata all’ergastolo. La donna viene però prelevata dai servizi segreti francesi, che, dandola ufficialmente per morta, la costringono invece a diventare un killer spietato per missioni particolarmente difficili.

All’inseguimento della pietra verde – 21:10 Paramount Channel

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Romancing the Stone

Romancing the Stone Uscita: 1984

1984 Nazionalità: Messico – USA

Messico – USA Durata: 105′

105′ Regista: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Cast: Danny De Vito, Alfonso Arau, Kathleen Turner, Michael Douglas, Zack Norman

Trama: Joan Wilder, brillante scrittrice di romanzi sentimentali ma infelice sentimentalmente, viene contattata dalla sorella Elaine che è stata sequestrata in Colombia, dove suo marito è stato brutalmente assassinato. Proprio a Joan, l’uomo aveva spedito una mappa che permette di trovare una preziosa pietra verde. Per tentare di salvare sua sorella, la donna decide così di partire alla volta della Colombia: per fortuna qui incontrerà Jack Colton, simpatico avventuriero con cui vivrà mille vicissitudini…

Diario di una schiappa – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Diary of a Wimpy Kid

Diary of a Wimpy Kid Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 94′

94′ Regista: Thor Freudenthal

Thor Freudenthal Cast: Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris

Trama: L’undicenne Greg (Zachary Gordon) si aspetta grandi cose dalle scuole medie. La sua nuova avventura, invece, si rivela un vero e proprio disastro. Il ragazzo decide allora di tenere un diario per raccontare le sue disastrose esperienze. Film basato sull’omonimo primo libro della serie di Jeff Kinney.

Into the storm – 21:00 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Into the storm

Into the storm Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 100′

100′ Regista: Thaddeus O’Sullivan

Thaddeus O’Sullivan Cast: Brendan Gleeson, Iain Glen, James D’Arcy, Janet McTeer

Trama: Francia, 1945. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Winston Churchill dovrebbe essere uno dei leader più potenti al mondo, eppure è in trepida attesa dei risultati elettorali, i cui sondaggi lo danno per sfavorito. Al suo fianco resta la moglie Clementine, compagna di vita. Uomo di carattere in politica, apparentemente implacabile, il Primo ministro inglese viveva in realtà un’esistenza complicata e costellata di debolezze private, amorevolmente e caparbiamente affrontate dalla fedele consorte.