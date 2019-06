Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 19 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 19 giugno:

La truffa dei Logan – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Logan Lucky

Logan Lucky Uscita: 2017

2017 Durata: 118′

118′ Regista: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh Cast: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

Trama: I Logan vivono nell’America rurale e sono vittime di una maledizione familiare perpetua che gli fa collezionare solo sfortune. Per di più Jimmy Logan, ex quarterback, disoccupato e separato dalla moglie, ha una gamba offesa e Clyde Logan, veterano dell’Iraq è single, possiede un pub, ma è senza un braccio. Dato il corso disastroso delle loro esistenze, insieme decidono di organizzare una rapina e quella che era una maledetta superstizione diventa l’unica chance per tentare di riscattare le loro vite.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 136′

136′ Regista: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón Cast: Daniel Radcliffe, Robbie Coltrane, Alan Rickman, David Bradley, Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman

Trama: Costretto a scappare dalla casa dei Dursley, Harry ritorna per il suo terzo anno a Hogwarts. Prima di tutto viene a sapere dal padre di Ron che il braccio destro di Voldemort, Sirius Black, è fuggito dalla prigione per maghi di Azkaban, che si trova da qualche parte nel Mar del Nord e cerca di vendicare la sconfitta del suo idolo e capo. Sirius Black era il migliore amico del padre di Harry ai tempi della scuola e l’aveva tradito dando a Voldemort informazioni sul suo nascondiglio. Adesso è Harry che medita vendetta.

Il sipario strappato – 21:00 Iris

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Torn Curtain

Torn Curtain Uscita: 1966

1966 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock Cast: Julie Andrews, Lila Kedrova, Hansjörg Felmy, Tamara Toumanova, Paul Newman, David Opatoshu, Wolfgang Kieling, Ludwig Donath

Trama: Nell’Europa della guerra fredda, un fisico americano, Armstrong si reca a Copenaghen per un congresso internazionale. Una volta arrivato, tra l’incredulità generale, annuncia di voler passare a lavorare con gli scienziati dell’altra “fazione”. Ma il suo voltafaccia nasconde un piano…

Tutti pazzi per l’oro – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Fool’s Gold

Fool’s Gold Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 113′

113′ Regista: Andy Tennant

Andy Tennant Cast: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena

Trama: Benjamin Finnegan è un cacciatore di tesori che sogna da anni di mettere le mani sul tesoro appartenuto alla regina Dowry, vissuta nel XVIII secolo. Ossessionato dal prezioso forziere, ha perfino mandato a rotoli il matrimonio con Tess. Scopre infine dove si trova l’oro, ma ha bisogno dell’aiuto della sua ex moglie. Alla caccia si uniscono anche il nuovo compagno di Tess, il ricco Nigel Honeycut, in cerca di avventure per far divertire la figlia Gemma, in vacanza con lui. Ma molti altri sono interessati a quel tesoro…

Qualcosa di speciale – 21:05 Rai 2

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Love Happens

Love Happens Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Canada – Regno Unito – USA

Canada – Regno Unito – USA Durata: 109′

109′ Regista: Brandon Camp

Brandon Camp Cast: Jennifer Aniston, Judy Greer, Martin Sheen, Aaron Eckhart, Dan Fogler, John Carroll Lynch

Trama: Ryan Burke è un uomo di mezz’età rimasto vedovo della sua bellissima moglie a causa di una tragica fatalità. Nel tentativo di elaborare in maniera positiva il suo dolore, decide di scrivere e pubblicare un libro, ove spiega come poter affrontare e superare la perdita di una persona cara. Il libro riscuote un enorme successo di pubblico e critica. Durante un viaggio di lavoro a Seattle, Ryan conosce nell’atrio del suo hotel Eloise Chandler, una graziosa fioraia che ha subìto ripetute e cocenti delusioni amorose..

Largo Winch II – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Largo Winch II

Largo Winch II Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Belgio – Francia – Germania

Belgio – Francia – Germania Durata: 119′

119′ Regista: Jérôme Salle

Jérôme Salle Cast: Tomer Sisley, Napakpapha Nakprasitte, Laurent Terzieff, Sharon Stone, Ulrich Tukur, Olivier Barthelemy

Trama: L’ereditiero Largo Winch decide di mettere in vendita la sua multinazionale per creare una fondazione umanitaria. Ma per difendersi dall’accusa di crimini contro l’umanità, è costretto a scavare nel proprio passato, recandosi nel cuore della giungla birmana.

Master & Commander – 21:10 Rai Movie

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Master & Commander

Master & Commander Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 132′

132′ Regista: Peter Weir

Peter Weir Cast: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy, Edward Woodall, Billy Boyd, Richard Stroh

Trama: A bordo della “Surprise”, il capitano Jack Aubrey insegue la fregata napoleonica “Acheron” che minaccia le baleniere britanniche. Non saranno pochi gli ostacoli da superare, soprattutto all’interno dell’eterogeneo equipaggio.

Forrest Gump – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Forrest Gump

Forrest Gump Uscita: 1994

1994 Nazionalità: USA

USA Durata: 140′

140′ Regista: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Cast: Tom Hanks, Robin Wright, Sally Field, Haley Joel Osment, Michael Conner Humphreys, Bob Penny, John Randall, Hanna Hall, Harold G. Herthum, George Kelly, Sam Anderson, Rebecca Williams, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Mykelti Williamson

Trama: La storia delicata e commovente dell’ingenuo e ottimista Forrest Gump, uomo affetto da ritardo mentale, che ripercorre la sua vita fa dopo l’infanzia passata con la madre tra i bulletti di quartiere, diventa campione di football, eroe di guerra, pescatore di crostacei, e molto altro, fino a conquistare la donna dei suoi sogni, varie volte incontrata ma sempre perduta. Vivendo racconta i fatti e i personaggi più importanti della Storia americana, da Elvis a John Lennon al Nixon del Watergate. 6 premi Oscar nel 1995.

Attacco glaciale – 21:15 Cielo