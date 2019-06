Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 18 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoled’ 18 giugno:

La scuola più bella del mondo – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: La scuola più bella del mondo

La scuola più bella del mondo Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Luca Miniero

Luca Miniero Cast: Christian De Sica, Miriam Leone, Angela Finocchiaro, Rocco Papaleo, Lello Arena

Trama: Christian De Sica è Filippo Brogi, il preside puntiglioso di una scuola media toscana, che, per vincere la Coppa di Scuola dell’Anno, cerca di organizzare un gemellaggio con degli studenti di Accra, Ghana. Peccato che il suo bidello Augusto Soreda confonda la città ghanese di Accra con quella campana di Acerra! Borghi si trova così ad accogliere con lo striscione “Benvenuta Africa” una classe di ragazzini napoletani scatenati, accompagnati dall’eccentrico professore Gerardo Gergale e dalla collega Wanda Pacini.

Parigi a tutti i costi – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Paris à tout prix

Paris à tout prix Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 95′

95′ Regista: Reem Kherici

Reem Kherici Cast: Reem Kherici, Philippe Lacheau, Shirley Bousquet, Salim Kechiouche, Cécile Cassel, Tarek Boudali

Trama: Maya, d’origine marocchina, da venti anni vive a Parigi ed è prossima a ottenere il posto di prima stilista per la casa di moda in cui lavora. Un semplice controllo della polizia rivela però che il suo permesso di soggiorno è scaduto e nel giro di 24 ore Maya è costretta a rientrare in Marocco, ritrovando un paese e una famiglia che voleva dimenticare per sempre. Di fronte allo choc di una cultura diversa e a cui non è più abituata, Maya farà di tutto per ritornare nella sua Parigi.

La mia vita è uno zoo – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: We Bought a Zoo

We Bought a Zoo Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Cameron Crowe

Cameron Crowe Cast: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church

Trama: Benjamin Mee, per cercare di ricompattare la propria giovane famiglia dopo la morte della moglie, usa i risparmi di una vita per acquistare un disastrato parco zoologico nella campagna inglese. Benjamin e i due figli riusciranno con tenacia a rendere presentabile lo zoo, in quella che a tutti gli effetti si tramuta in una sfida che si carica di ben altri significati, il tutto con l’aiuto di una stravagante compagnia di inservienti, capeggiata da Kelly interpretata dall’attrice Scarlett Johansson.

L’ora più buia – 21:15 Premium Cinema

https://www.youtube.com/user/ItaUniversalpictures

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Darkest Hour

Darkest Hour Uscita: 2017

2017 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 125′

125′ Regista: Joe Wright

Joe Wright Cast: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas

Trama: Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull’Europa, piegata dall’avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. L’esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Winston Churchill succede al Primo Ministro, Neville Chamberlain, costretto alle dimissioni dalla camera perché incapace di gestire l’emergenza e di guidare un governo di larghe intese, dopo l’invasione della Norvegia e l’evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee.

La collina degli stivali – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: La collina degli stivali

La collina degli stivali Uscita: 1969

1969 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 99′

99′ Regista: Giuseppe Colizzi

Giuseppe Colizzi Cast: Terence Hill, Bud Spencer, Woody Strode, Glauco Onorato

Trama: Un giovane pistolero, ferito in uno scontro, viene nascosto e curato dagli artisti di un circo. L’uomo è inseguito da fuorilegge che vogliono appropriarsi della sua concessione aurifera. La vendetta dei banditi colpisce un acrobata, ma da quel momento il pistolero e i suoi nuovi amici circensi passano al contrattacco. La resa dei conti avverrà durante uno spettacolo, con l’aiuto di alcuni minatori

Transformers – 21:20 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Transformers

Transformers Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 135′

135′ Regista: Michael Bay

Michael Bay Cast: Shia LaBeouf, Jon Voight, Anthony Anderson, John Turturro, Michael O’Neill, Chris Ellis, Jerald Garner, Samantha Smith, Zack Ward, Carlos Moreno Jr., Bernie Mac, Travis Van Winkle, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Rachael Taylor

Trama: Due razze aliene nemiche, gli Autobots e i Decepticons, in lotta tra loro, lasciano il pianeta Cybertron in cerca di nuove fonti di energia e approdano sulla Terra, dove milioni di anni fa è caduto il Cubo di Energon, il potere supremo capace di infondere la vita ai Transformers. Riescono a mimetizzarsi nel mondo umano trasformandosi in autoveicoli, velivoli e imbarcazioni. L’epica battaglia per il controllo del pianeta sta per iniziare e il genere umano sarà drammaticamente coinvolto.

Desconocido – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: El desconocido

El desconocido Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 102′

102′ Regista: Dani de la Torre

Dani de la Torre Cast: Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Elvira Mínguez

I nuovi mostri – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: I nuovi mostri

I nuovi mostri Uscita: 1977

1977 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 115′

115′ Regista: Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi

Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi Cast: Vittorio Gassman, Orietta Berti, Gianfranco Barra, Luigi Diberti, Paolo Baroni, Eros Pagni, Luciano Bonanni, Nerina Montagnani, Fiona Florence, Vittorio Zarfati, Yorgo Voyagis, Piero Palermini, Dante Cleri, Aïché Nanà, Margherita Horowitz, Aristide Caporale, Alfredo Adami, Ornella Muti, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi

Una bionda tutta d’oro – 21:15 Cielo

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: The Real McCoy

The Real McCoy Uscita: 1993

1993 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: Russell Mulcahy

Russell Mulcahy Cast: Kim Basinger, Val Kilmer, Terence Stamp, Gailard Sartain

Trama: Karen McCoy è un’abile ladra di Atlanta specializzata in furti in bancai. Almeno fino quando non viene tradita dal suo partner occasionale Jack Schmidt, delinquente senza scrupoli morali che non si fa problemi a facilitare le forze dell’ordine nella cattura di Karen, così da non dover dividere il bottino con lei. La donna viene condannata a sei anni di detenzione da trascorrere in una struttura penitenziaria. Una volta saldato il debito con la legge, per Karen non sarà facile ricostruirsi una vita.