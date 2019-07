Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 19 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 19 luglio:

Paolo Borsellino – I 57 giorni – 21:25 Rai 1

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Paolo Borsellino – I 57 giorni

Paolo Borsellino – I 57 giorni Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 120′

120′ Regista: Alberto Negrin

Alberto Negrin Cast: Luca Zingaretti, Lorenza Indovina, Enrico Ianniello, Rori Quattrocchi, Giovanni Calcagno, Francesco Casisa, Giuseppe De Rosa

Trama: Paolo Borsellino, il magistrato della procura di Palermo cerca di scoprire gli autori e i mandanti della strage di Capaci ripartendo dalle indagini di Falcone. La sua è una lotta contro il tempo, consapevole che i responsabili della morte del suo collega e carissimo amico Giovanni sono pronti ad eliminare anche lui. È il commovente racconto di come Borsellino ha affrontato nei rapporti con la moglie e i figli e nel suo intimo un viaggio verso la morte per un assoluto senso di responsabilità rispetto al suo compito.

Predestination – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Predestination

Predestination Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Australia

Australia Durata: 97′

97′ Regista: Michael Spierig, Peter Spierig

Michael Spierig, Peter Spierig Cast: Ethan Hawke, Madeleine West, Noah Taylor, Sarah Snook, Christopher Kirby, Christopher Sommers, Freya Stafford, Cate Wolfe

Trama: Un agente temporale governativo deve affrontare una serie intricata di viaggi spazio temporali, progettati per garantire l’applicazione della legge per l’eternità. La sua ultima missione consiste nell’inseguimento di un misterioso terrorista, ribattezzato dalla stampa “Fizzle Bomber”, che da sempre continua a sfuggirgli: l’obiettivo è salvare migliaia di vite messe in pericolo dai piani di questo terribile assassino. Tratto dal racconto “Tutti voi zombie” del 1959 di Robert A. Heinlein.

La tempesta perfetta – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Perfect Storm

The Perfect Storm Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Wolfgang Petersen

Wolfgang Petersen Cast: George Clooney, Mark Whalberg, Diane Lane, Mark Wahlberg, John C. Reilly, Karen Allen

Trama: Gloucester, Massachussetts, ottobre 1991. Sono gente di mare. Pescatori abituati a confrontarsi con la natura, le sue bellezze e la sua furia. Gente che vive in balia delle acque agitate o tranquille. Ma soprattutto imprevedibili, affascinanti e pericolose. Billy Tyne è un pescatore esperto di lunga generazione e un uomo testardo. Esce con il suo peschereccio nella speranza di risollevare le proprie finanze con una pesca miracolosa. Al ritorno, però, s`imbatte in un terribile uragano…

L’uomo che fissa le capre – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Men Who Stare at Goats

The Men Who Stare at Goats Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 94′

94′ Regista: Grant Heslov

Grant Heslov Cast: Ewan McGregor, Robert Patrick, George Clooney, Kevin Spacey, Jeff Bridges

Trama: Bob Wilton è un reporter la cui vita personale e matrimoniale è stata un fallimento e che cerca riscatto attraverso il lavoro. L’occasione sembra capitare quando viene inviato in Iraq, dove incontra un uomo, Lyn Cassady che dice di appartenere a un corpo speciale e supersegreto dell’esercito, dove vengono arruolate persone dotate di poteri paranormali.

Love is all you need – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Den skaldede frisør

Den skaldede frisør Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Danimarca – Svezia – Italia – Francia

Danimarca – Svezia – Italia – Francia Durata: 112′

112′ Regista: Susanne Bier

Susanne Bier Cast: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Paprika Steen, Sebastian Jessen, Kim Bodnia, Ciro Petrone, Christiane Muller

Trama: Ida è una parrucchiera danese, reduce da chemioterapia per un cancro al seno, lasciata dal marito per una donna molto più giovane di lei. È diretta a Sorrento, dove sua figlia Astrid sta per sposare Patrick. La vacanza non sembra cominciare nel migliore dei modi: giunta in aeroporto, Ida tampona l’auto di un uomo, che scopre essere Philip, padre dello sposo, che reagisce malissimo all’incidente. Nonostante questo, tra i due nascerà presto un’intesa destinata a cambiare per sempre le loro vite.

Solo 2 ore – 21:25 Rete 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: 16 blocks

16 blocks Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 105′

105′ Regista: Richard Donner

Richard Donner Cast: Bruce Willis, Mos Def, David Morse, Jenna Stern, Cylk Cozart, Beatriz Yuste, Joseph Siravo, DAVID ZAYAS, David Sparrow

Trama: Alle 8:02 del mattino, un detective della polizia di New York con i postumi di una sbornia, Jack Mosley, viene incaricato di scortare un piccolo criminale, Eddie Bunker dalla III Divisione di Polizia al Tribunale in 100 Centre Street, a sedici isolati di distanza, dove Eddie deve comparire davanti al Gran Giurì prima delle 10:00, per testimoniare in un caso di reato minore. A Jack basteranno quindici minuti per lasciarlo in Tribunale e arrivare a casa. Sovrappeso e debilitato, con una gamba dolorante e un serio problema di alcolismo, questa è l’ultima cosa che Jack vuole fare. Per sei anni, si è leccato le ferite isolandosi dal mondo, è andato regolarmente al lavoro e si è tenuto lontano dai guai. Ma quella mattina, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quando Jack spinge Eddie in macchina e si tuffa nel traffico mattutino, non ha idea che le prossime due ore gli cambieranno la vita.

La carne – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 1991

1991 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Marco Ferreri

Marco Ferreri Cast: Sergio Castellitto, Francesca Dellera, Philippe Léotard

Trama: Paolo è un impiegato comunale, la sera suona in un piano bar, è divorziato e ha due figli. Una sera, nel locale del suo amico Nicola, conosce la provocante Francesca, reduce da una relazione con un guru indiano: è subito amore. I due si rifugiano nella casetta di Paolo sul litorale romano, dove trascorrono le loro giornate trai piaceri del ‘cibo’ e della ‘carne’. Quando Francesca annuncia la sua partenza, Paolo la uccide, la seziona e la conserva in frigorifero per cibarsene. Film di Marco Ferreri con Francesca Dellera.

I Puffi 2 – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Smurfs 2

The Smurfs 2 Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Regista: Raja Gosnell

Raja Gosnell Cast:

Paradiso amaro – 21:15 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Descendants

The Descendants Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Alexander Payne

Alexander Payne Cast: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller, Matthew Lillard, Rob Huebel, Judy Greer, Beau Bridges, Robert Forster

Trama: Paradiso amaro vede protagonista Matt King, un marito e padre da sempre indifferente e distante dalla famiglia. Ma quando la moglie rimane vittima di un incidente in barca nel mare di Waikiki è costretto a riavvicinarsi alle due figlie: e quindi a riconsiderare il suo passato e valutare un nuovo futuro.