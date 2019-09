Knock, un ex trafficone, neo medico, si trasferisce in un villaggio nelle Alpi francesi per sostituire un collega andato in pensione. Tutti però godono di ottima salute grazie all’aria pura del posto, così Knock, determinato a fare fortuna, inizia a diagnosticare malattie immaginarie a ogni paziente che visita, destando una forte invidia nel prete del paese che vede lo studio medico più pieno della sua chiesa. Knock, oltre che con lui, dovrà vedersela anche con altri due inaspettati ostacoli..

Il giovane contadino Jack inavvertitamente apre un varco tra la Terra e il mondo di una terribile razza di giganti, riaccendendo una vecchia e leggendaria guerra che va avanti da secoli e secoli. I giganti vorrebbero rimpossessarsi del pianeta che una volta era di loro proprietà. Per fermarli Jack affonterà la battaglia della sua vita: combattendo per il pianeta, per la sua gente e per l’amore della coraggiosa principessa Isabelle, sarà destinato a diventare lui stesso un eroe per il coraggio dimostrato.

Caos

Genere: Poliziesco

Titolo originale: Chaos

Uscita: 2005

Nazionalità: Canada – Regno Unito – USA

Durata: 92′

Regista: Tony Giglio

Cast: Wesley Snipes, Ryan Phillippe, Henry Czerny, Kimani Ray Smith, Jason Statham, Justin Waddel

