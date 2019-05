Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 15 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 15 maggio:

Hotel Transylvania 3 – 21:15 Sky Cinema

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation Uscita: 2018

2018 Durata: 97′

97′ Regista: Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky Cast:

Trama: Drac sogna un nuovo incontro con una donna, dopo tanti secoli di vedovanza. La figlia Mavis che lo vede così stressato decide di coinvolgerlo in una lussuosa vacanza di famiglia, rigorosamente tutta mostri su un’immensa nave da crociera. Il cinico Drac inizialmente è restio: cosa potrà mai esserci di meglio del suo hotel sulla terraferma, non c’è proprio nulla da invidiare a quel presuntuoso transatlantico…Ma sarà costretto a ricredersi presto: il capitano della nave, è una donna, l’umana Ericka!

Una spia e mezzo – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Central Intelligence

Central Intelligence Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Rawson Marshall Thurber

Rawson Marshall Thurber Cast: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Danielle Nicolet

Trama: Robbie Wheirdicht ha avuto un’adolescenza complicata a scuola: oggetto di bullismo a causa del suo peso, ha poi trovato riscatto nella vita lavorativa, diventando un agente della Cia. Quando si trova a dover risolvere un caso molto delicato, chiede aiuto a Calvin, un suo ex compagno di liceo, che a quell’epoca era uno dei principali artefici nel rendere Robbie uno zimbello davanti a tutta la scuola. Adesso, però, le cose si sono invertite: Calvin non è più lo spaccone di un tempo…

Blow – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Blow

Blow Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Ted Demme

Ted Demme Cast: Johnny Depp, Jordi Mollà, Penelope Cruz, Franka Potente, Rachel Griffiths

Trama: Una voce fuori campo, che in seguito scopriamo essere quella di George Jung, ci racconta la storia della sua vita. George è consumatore e piccolo spacciatore di marijuana che trascorre il suo tempo sulle spiagge della California degli anni Settanta. All’improvviso un’idea: perché non importare direttamente la cocaina dalla Colombia?

Inside Out – 21:25 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Inside Out

Inside Out Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Pete Docter, Ronnie Del Carmen

Pete Docter, Ronnie Del Carmen Cast:

Trama: La piccola Riley è costretta a trasferirsi con la famiglia in una nuova città, lasciando la sua migliore amica e la sua casa. Nella mente della bimba, questo scatena un turbinio di emozioni contrastanti: Gioia cerca di mantenerle alto il morale, ma deve fare i conti con Paura, perennemente stressata; Rabbia, che quando si esaspera manda in fiamme la propria testolina; Disgusto, protettivo e per nulla paziente e Tristezza, intelligente anche se triste e sempre previdente. Le cinque emozioni dirigono la mente di Riley.

Dove eravamo rimasti – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Ricki and the Flash

Ricki and the Flash Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 101′

101′ Regista: Jonathan Demme

Jonathan Demme Cast: Meryl Streep, Rick Springfield, Sebastian Stan, Audra McDonald, Doris McCarthy, Charlotte Rae, Kevin Kline,

Trama: Ricki, rockstar cinquantaquattrenne, si esibisce con la band The Flash in un locale nella San Fernando Valley, frequenta il suo chitarrista Greg ,ma ha paura di impegnarsi. L’ex marito Pete la informa che la figlia Julie attraversa un momento difficile ed è caduta in depressione. Nonostante abbia abbandonato la famiglia per inseguire la sua carriera musicale, spinta da un inedito istinto materno, Ricki parte alla volta di Chicago per sostenere Julie, ma ad attenderla c’è solo un grande senso di distacco e disprezzo…

Pride – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Pride

Pride Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia – UK

Francia – UK Durata: 119′

119′ Regista: Matthew Warchus

Matthew Warchus Cast: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West

Trama: Ispirato a un fatto reale, Pride è ambientato in piena era Thatcher, durante lo storico sciopero dei minatori inglesi del 1984. Il movimento gay decide di aderire alla protesta e di raccogliere fondi per gli scioperanti di un villaggio del Galles. I minatori, però, accolgono con diffidenza l’iniziativa, considerando il sostegno di lesbiche e gay inopportuno e imbarazzante. Ma l’incontro fra i due mondi, difficile per non dire esplosivo, si trasformerà in solidarietà e in un’amicizia esilarante e commovente.

The terminal – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Terminal

The Terminal Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Kumar Pallana

Trama: Viktor Navorski arriva a New York da un Paese dell’Europa dell’Est. In aeroporto, mentre sta per varcare la soglia al desk dei visti e coronare il suo sogno di conoscere l’America, viene bloccato: nel suo Paese c’è stato un colpo di Stato e il suo passaporto non ha più nessuna validità. Per questo motivo, Viktor non può né rientrare in patria né negli Stati Uniti. Trattenuto in aeroporto, l’uomo pensa di rimanerci solo per un giorno, ma il tempo passa, i giorni diventano settimane e le settimane mesi. Così, quello che doveva essere solamente un luogo di passaggio, si trasforma ben presto nella sua casa…

Navy Seals, attacco a New Orleans – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Navy SEALs vs. Zombies

Navy SEALs vs. Zombies Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Stati Uniti – USA

Stati Uniti – USA Durata: 97′

97′ Regista: Stanton Barrett

Stanton Barrett Cast: Ed Quinn, Michael Dudikoff, Rick Fox, Chad Lail, Molly Hagan

Trama: I morti viventi assaltano la città di New Orleans e il vice presidente è in pericolo all’interno di un edificio. Un gruppo di navy seals tenta perciò di salvarlo.