Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 11 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 11 giugno:

Le luci sugli oceani – 21:20 Canale 5

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Light Between Oceans

The Light Between Oceans Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Nuova Zelanda – UK – USA

Nuova Zelanda – UK – USA Durata: 133′

133′ Regista: Derek Cianfrance

Derek Cianfrance Cast: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz

Trama: Tom Sherbourne è un ex soldato britannico che, spezzato dagli orrori della Grande Guerra, chiede di essere assegnato come guardiano del faro a Janus Rock, una remota isola al largo delle coste occidentali dell’Australia. Nel viaggio incontra Isabel, una giovane donna intrepida che gli chiede di sposarla. I due si innamorano e coronano il loro sogno, ma l’amore non basta ad affrontare la tempesta che minaccia all’orizzonte: due aborti spontanei e una bambina portata dal mare che la madre naturale torna a reclamare.

La maschera di ferro – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Man in the Iron Mask

The Man in the Iron Mask Uscita: 1998

1998 Nazionalità: USA

USA Durata: 132′

132′ Regista: Randall Wallace

Randall Wallace Cast: Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne, Hugh Laurie, Anne Parillaud, Peter Sarsgaard

Trama: Nella Francia del 1662, re Luigi XIV regna con arroganza e crudeltà, mentre nelle strade di Parigi i cittadini muoiono di fame. I moschettieri non sono più quelli di una volta: Aramis è diventato un prete, Porthos pensa solo a godersi la vita, mentre Athos vive con il figlio. L’unico ancora al servizio del re è D’Artagnan. Ma Luigi nasconde un segreto: nei sotterranei del castello, da dieci anni, c’è un prigioniero con una maschera di ferro, dietro la quale, si nasconde nientemeno che Filippo, suo fratello gemello.

Pacific Rim, la rivolta – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Pacific Rim: Uprising

Pacific Rim: Uprising Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Cina – Giappone – UK – USA

Cina – Giappone – UK – USA Durata: 111′

111′ Regista: Steven S. DeKnight

Steven S. DeKnight Cast: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny

Trama: Da una breccia inter-dimensionale creatasi nel profondo dell’Oceano Pacifico emergono i kaiju, mostri alieni giganteschi, con il solo scopo di cancellare l’umanità dalla faccia della Terra. Al fine di sopravvivere, le varie nazioni uniscono le proprie forze, cercando di contrastare l’invasione con il progetto Jaeger, che consiste nella creazione di enormi robot in grado di combattere ad armi quasi pari i terribili invasori; a comandarli due piloti, le cui menti vengono connesse da un ponte neurone…

E’ una sporca faccenda, tenente Parker! – 21:00 Iris

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: McQ

McQ Uscita: 1974

1974 Nazionalità: USA

USA Durata: 116′

116′ Regista: John Sturges

John Sturges Cast: John Wayne, Eddie Albert, Diana Muldaur

Una ragazza e il suo sogno – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: What a Girl Wants 2003

What a Girl Wants 2003 Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Dennie Gordon

Dennie Gordon Cast: Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins

Trama: I genitori della diciassettenne Daphne hanno dovuto troncare la loro storia d’amore per l’opposizione dell’aristocratica famiglia di lui. Ora in Daphne è sorto il desiderio di conoscere il padre, che vive a Londra: con sua grande sorpresa, la ragazza scopre che si tratta di Henry Dashwood, un importante uomo politico. Dato che il suo arrivo rischia di compromettere il successo del babbo nelle imminenti elezioni, Daphne si sforza di aiutarlo nonostante l’ostilità di due donne: Glynnis e Clarissa.

Alla ricerca di Jane – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Austenland

Austenland Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 97′

97′ Regista: Jerusha Hess

Jerusha Hess Cast: Keri Russell, J.J. Feild, Bret McKenzie, Georgia King, JJ Feild, Jennifer Coolidge

Trama: La vita di Jane è arrivata a uno stallo, è la sua migliore amica a farglielo notare, l’ossessione che prova per i romanzi e i personaggi di Jane Austen ha raggiunto un livello che, a 40 anni, le impedisce di trovare un uomo come desidererebbe. Tuttavia, contro il consiglio dell’amica, Jane decide lo stesso di investire quasi tutto quello che possiede in una vacanza ad Austenland, parco a tema in cui tutto è costruito per simulare l’era dei romanzi della scrittrice britannica.

Cold hell – 21:20 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Die Hölle

Die Hölle Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Austria – Germania

Austria – Germania Durata: 92′

92′ Regista: Stefan Ruzowitzky

Stefan Ruzowitzky Cast: Violetta Schurawlow, Tobias Moretti, Robert Palfrader

45 anni – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: 45 Years

45 Years Uscita: 2015

2015 Nazionalità: UK

UK Durata: 91′

91′ Regista: Andrew Haigh

Andrew Haigh Cast: Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James

Trama: Il destino gioca spesso brutti, e inaspettati, scherzi. In una tranquilla provincia inglese, Kate e Geoff si preparano a festeggiare il quarantacinquesimo anniversario di matrimonio. La loro vita, fatta di passeggiate rilassanti e routine, viene stravolta quando Geoff riceve una lettera sconvolgente: il corpo del suo primo grande amore, Katya, è stato ritrovato in un ghiacciaio delle Alpi Svizzere completamente conservato e intatto. L’uomo ripiomba dunque nel passato, a quando aveva chiesto a un’altra donna di sposarlo, prima che la montagna la inghiottisse per sempre, durante un’escursione.

La ragazza nella scatola – 21:15 Cielo