Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 6 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 6 giugno:

Cambio vita – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Change-Up

The Change-Up Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 101′

101′ Regista: David Dobkin

David Dobkin Cast: Jason Bateman, Leslie Mann, Alan Arkin, Mircea Monroe, TJ Hassan, Ed Ackerman, Anna Colwell, Ryan Reynolds, Olivia Wilde

Trama: Mitch e Dave sono cresciuti insieme e un tempo erano praticamente inseparabili, poi si sono un po’ persi di vista. Dave adesso è sposato, padre di tre figli ed è un avvocato sempre molto impegnato. Mitch invece è rimasto un bambinone single, che non ha un lavoro fisso e non si è mai deciso a prendersi una responsabilità, nella vita. Per Mitch, a Dave non manca nulla, per Dave invece, vivere come Mitch sarebbe un sogno. Dopo aver trascorso una nottata alcolica insieme, i due si risvegliano uno nel corpo dell’altro.

The Martian – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Martian

The Martian Uscita: 2015

2015 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 144′

144′ Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean

Trama: L’equipaggio della Nasa Ares 3 è in missione su Marte, quando una violenta tempesta di sabbia costringe tutti ad abbandonare la base e tornare a casa. Ma l’astronauta Mark Watney, ingegnere meccanico e botanico, viene colpito in pieno da un detrito e allontanato dalla squadra, che lo ritiene morto. Rimasto da solo sul pianeta rosso, l’uomo si pone un unico obiettivo: sopravvivere per quattro anni. Mettendo a frutto le proprie conoscenze, riesce a trovare il modo per produrre acqua e persino una coltivazione di patate.

Il colore viola – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Color Purple

The Color Purple Uscita: 1985

1985 Nazionalità: USA

USA Durata: 154′

154′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey

Trama: Nella Georgia degli anni Venti ancora dominata da una mentalità schiavista e razzista, La povera Celie non ha altra scelta che piegarsi alla vita da schiava. Solo moltissimi anni dopo potrà riabbracciare, in un prato di fiori viola, la sorella e i figli.

The departed – 21:25 Italia 1

Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: The Departed

The Departed Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 151′

151′ Regista: Martin Scorsese

Martin Scorsese Cast: Leonardo Di Caprio, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg

Trama: Boston: la recluta Billy Costigan viene infiltrata nella gang guidata dal mafioso Frank Costello con l’obiettivo di sgominarla dall’interno. Ma lo stesso Costello ha inserito, da tempo, un suo uomo nella polizia. Tutti e due hanno il compito di scoprire i segreti delle due organizzazioni, e quando entrambi scoprono la vera identità l’uno dell’altro, inizia la battaglia per smascherare il nemico senza svelare la propria vera identità. 4 premi Oscar nel 2007, tra cui quello per la miglior regia a Martin Scorsese.

Dark places – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Dark Places

Dark Places Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Francia – UK – USA

Francia – UK – USA Durata: 113′

113′ Regista: Gilles Paquet-Brenner

Gilles Paquet-Brenner Cast: Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Drea De Matteo, Tye Sheridan, Nicholas Hoult, Christina Hendricks

Trama: Da bambina, Libby Day è stata l’unica superstite e testimone del massacro della madre e delle sorelle. Credendo che il massacro sia opera di una setta satanica, Libby testimonia in tribunale contro suo fratello Ben, ritenendolo responsabile. Venticinque anni dopo, Libby viene contattata da un gruppo di investigatori dilettanti, chiamato “Kill Club”, che sostiene l’innocenza del fratello. Durante le nuove indagini i ricordi di Libby ritornano a galla, facendo emergere un’altra verità.

Monte Carlo – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA – Ungheria

USA – Ungheria Durata: 109′

109′ Regista: Thomas Bezucha

Thomas Bezucha Cast: Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy, Cory Monteith

Il grande e potente Oz – 21:00 Sky Family

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Oz: The Great and Powerful,

Oz: The Great and Powerful, Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: Sam Raimi

Sam Raimi Cast: James Franco, Michelle Williams, Mila Kunis, Rachel Weisz

Trama: Kansas, 1905. Il giovane ed eccentrico Oscar Diggs lavora come illusionista di un piccolo circo con il nome de “Il grande e potente Oz”. Egli è inoltre un seduttore che invaghisce le donne donando loro un piccolo carillon, che a sue drammatiche parole era appartenuto alla sua nonna defunta. Un brutto giorno però tutto comincia a sfuggirgli di mano: fa infuriare il pubblico di un suo spettacolo e riceve una visita da parte di Annie, di cui è innamorato, la quale lo informa che un certo John Gale le ha chiesto la mano…

Mary Shelley – 21:15 Sky Cult

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Mary Shelley

Mary Shelley Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Irlanda – Lussemburgo – UK – Ucraina

Irlanda – Lussemburgo – UK – Ucraina Durata: 120′

120′ Regista: Haifaa Al-Mansour

Haifaa Al-Mansour Cast: Elle Fanning, Bel Powley, Owen Richards

Saturno contro – 21:15 Premium Cinema Emotions