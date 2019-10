Un piccolo e sperduto paesino della Puglia, abitato da ultranovantenni, e neanche un’agenzia di pompe funebri. Quando Marcello Santilli lo scopre, fiuta subito l’affare. Ormai ridotto sul lastrico, con una moglie che lo stima poco e una figlia ancora meno, decide che quella è l’occasione giusta per svoltare. Si trasferisce quindi in Puglia e apre qui la sua agenzia di pompe funebri, convinto di diventare ricco in pochissimo tempo. Non ha, però, fatto i conti con gli arzilli vecchietti del paese…

Colombiana – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Colombiana

Colombiana Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Francia – USA

Francia – USA Durata: 108′

108′ Regista: Olivier Megaton

Olivier Megaton Cast: Zoe Saldana, Zoë Saldana, Amandla Stenberg, Cliff Curtis, Michael Vartan, Callum Blue, Lennie James

TRAMA