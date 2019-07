Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 4 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 4 luglio:

Jumanji – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Jumanji

Jumanji Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: Joe Johnston

Joe Johnston Cast: Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bebe Neuwirth, David Alan Grier

Trama: Jumanji è un gioco da tavolo non proprio tradizionale. Quando, per puro caso, il dodicenne Alan e la sua amica Sarah lo trovano e iniziano a giocarci spinti dalla curiosità, si rendono conto che il tabellone ha qualcosa di strano: le pedine si muovono da sole e le prove raffigurate prendono vita. Purtroppo, le regole del gioco non perdonano e, per un giro di dadi sbagliato, Alan vene risucchiato e rimane intrappolato nella giungla. Ma scoprirà presto di non essere il primo, e nemmeno l’unico..

Alibi.com – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 90′

90′ Regista: Philippe Lacheau

Philippe Lacheau Cast: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti

Trama: Chi cerca un alibi di qualsiasi tipo per nascondere bugie, infedeltà o qualunque altra malefatta può rivolgersi a alibi.com, società di Greg che costruisce prove e improvvisa interpretazioni affinché il cliente “sospettato” risulti totalmente estraneo ai fatti. Il lavoro va benissimo e i guadagni sono altissimi, ma la situazione è destinata a cambiare quando Greg incontra e si innamora di Flo, una ragazza allergica a qualsiasi menzogna alla quale, non solo per questo motivo, dovrà nascondere il suo reale mestiere…

Nato il 4 luglio – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Born on the Fourth of July

Born on the Fourth of July Uscita: 1989

1989 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 139′

139′ Regista: Oliver Stone

Oliver Stone Cast: Tom Cruise, Raymond J. Barry, Caroline Kava, Kyra Sedgwick

Trama: Ron Kovic, nato il 4 luglio 1946, si arruola nei Marines e torna dal Vietnam nel 1968, paralizzato nella parte inferiore del corpo e impotente. Attraverso le dure esperienze di vita riservate a un veterano invalido, arriva a una presa di coscienza pacifista e porta la sua testimonianza alla Convenzione Democratica del 1976. Tratto dal romanzo autobiografico di Ron Kovic.

88 minuti – 21:10 Rai Movie

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: 88 Minutes

88 Minutes Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Canada – Germania – USA

Canada – Germania – USA Durata: 108′

108′ Regista: Jon Avnet

Jon Avnet Cast: Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, William Forsythe, Deborah Kara Unger, Amy Brenneman, Ben McKenzie, Neal McDonough, Leah Cairns, Stephen Moyer, Christopher Redman, Brendan Fletcher, Michael Eklund, Kristina Copeland, Tammy Hui, Heather Dawn, Michal Yannai, Brenda McDonald, Kaj-Erik Eriksen, Julian Christopher, Carrie Genzel, Victoria Tennant, Tim Henry, Paul Campbell, Judith Yamada

Trama: Nel 1997 il dottor Jack Gramm, professore universitario che collabora con l’Fbi come psicologo forense, inchiodò con una sua perizia il serial killer Jon Forster, che come modus operandi era solito seviziare le sue giovani vittime, tutte ragazze, ucciderle e poi appenderle a testa in giù. Adesso, sono passati dieci anni. Forster sta per essere giustiziato, ma, la sera prima dell’esecuzione, un’altra ragazza, studentessa di Gramm, viene trovata morta nello stesso identico modo. Il dottore pensa subito sia un caso di emulazione, ma nonostante ciò il caso viene riaperto e tutta la sua perizia rimessa in discussione. Come se non bastasse, la stessa sera, Gramm riceve una strana telefonata: una voce lo informa che gli restano solo 88 minuti di vita.

Sballati d’amore – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: A lot like love

A lot like love Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Nigel Cole

Nigel Cole Cast: Ashton Kutcher, Amanda Peet, Taryn Manning, Aimee Garcia

Trama: Oliver ed Emily non potrebbero essere più diversi. Si conoscono su un volo per New York e l’unica cosa che hanno in comune è la calamita per le relazioni sbagliate. Certi e razionali sul fatto che mai coppia fu più sbagliata di loro, iniziano una bella e profonda amicizia, che andrà avanti per sette anni, periodo nel quale i due si racconteranno la sfilza di amori falliti. Forse, però, quello che non hanno capito è che tutte le loro relazioni sono destinate a spegnersi miseramente perché la loro non è una semplice amicizia, ma nasconde qualcosa di più.

Wonder – 21:00 Sky Family

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 113′

113′ Regista: Stephen Chbosky

Stephen Chbosky Cast: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic

Trama: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi…

Mary Shelley – Un amore immortale – 21:15 Sky Cult

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Mary Shelley

Mary Shelley Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Irlanda – Lussemburgo – UK – Ucraina

Irlanda – Lussemburgo – UK – Ucraina Durata: 120′

120′ Regista: Haifaa Al-Mansour

Haifaa Al-Mansour Cast: Elle Fanning, Bel Powley, Owen Richards

La leggenda del pianista sull’oceano – 21:15 Premium Cinema Emotions

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La leggenda del pianista sull’oceano

La leggenda del pianista sull’oceano Uscita: 1998

1998 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 165′

165′ Regista: Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore Cast: Tim Roth, Clarence Williams III, Melanie Thierry, Gabriele Lavia, Peter Vaughan, Niall O’Brien, Alberto Vazquez, Luigi De Luca, Femi Elufowoju Jr., Nigel Fan, Harry Ditson, Eamon Geoghegan, Easton Gage, Cory Buck, Sydney Cole, Vernon Nurse, Heathcote Williams, Andrew Dunford, Norman Chancer, Nicola Di Pinto, Emanuele Gullotto, Michael Koroukin, Katy Monique Cuom, Mélanie Thierry, Pruitt Taylor Vince, Bill Nunn

Trama: Max Tooney, trombettista, racconta la storia dell’amico pianista: un operaio fuochista lo trova appena nato in un cesto nascosto a bordo del Virginian, un piroscafo che attraversa l’oceano sulla rotta che va dall’Europa all’America e ritorno. Lo prende con sé e gli dà il nome di Novecento, in omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Da adulto, Novecento impara a suonare il pianoforte e diventa leggenda. Un giorno Jelly Roll Morton, il più grande pianista jazz, sale a bordo per lanciargli una sfida pianistica..

Sahara – 21:00 Sky Max

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Sahara

Sahara Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Breck Eisner

Breck Eisner Cast: Matthew McConaughey, Penelope Cruz, Steve Zahn, Lambert Wilson

Trama: Dirk Pitt è un esploratore e cacciatore di tesori. Un giorno si imbatte in una moneta, che sembra collegata alla leggenda della “Nave della Morte”, un relitto risalente alla Guerra civile che pare contenga un carico prezioso. In compagnia del suo inseparabile e un po’ strambo amico, Al Giordino, i due partono verso l’Africa occidentale. Nel cammino, incontrano la dottoressa Eva Rojas, la quale è convinta che dietro alla leggenda ci sia qualcosa di più serio e pericoloso che minaccia il mondo circostante.