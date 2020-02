Capitolo numero ventitré della saga dedicata all’agente segreto inglese. Stavolta, James Bond è a Istanbul, dove deve portare a termine un compito molto delicato: recuperare un file in cui sono elencati tutti i nomi degli agenti dell’MI6 infiltrati in varie missioni. Durante uno scontro a fuoco con un killer, 007 viene colpito e cade in una cascata. Tutti lo credono morto e la situazione precipita: M deve rispondere del suo operato davanti al governo e l’MI6 subisce un attentato. Ma Bond sta per tornare…

Nessuna verità – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Body of Lies

Body of Lies Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Vince Colosimo, Carice van Houten, Ali Suliman, Ben Youcef, Michael Gaston, Oscar Isaac, Omar Berdouni, Kais Nashef, Golshifteh Farahani, Mark Strong

TRAMA