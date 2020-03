C'è Posta per te: ospiti Conti, Panariello e Pieraccioni

C’è Posta per te, anticipazioni puntata sabato 7 marzo. In studio ospiti Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni.

Grandi ospiti stasera nella penultima puntata di C’è Posta per te 2020. Per l’occasione Maria De Filippi ha chiamato il trio composto da Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

I tre sono reduci dalla rappresentazione nei teatri italiani del loro ultimo spettacolo, di cui una tappa è stata trasmessa in diretta in prima serata sulla Rai. In occasione della presentazioni di Amici 19 Maria De Filippi ha parlato del suo rapporto con Carlo Conti.

I due non sono mai stati rivali. E’ capitato che i loro programmi andassero in onda contemporaneamente, ma tra i due non ci sono mai stati problem, anzi. Maria infatti ricorda di quando è stata ospite di Carlo a Sanremo e oggi ricambia il favore.

Favore che potrebbe raddoppiare. Pare infatti che Carlo Conti potrebbe essere ospite di un altro show della De Filippi. Stiamo parlando di Amici 19 e della giuria composta da personaggi famosi che non è stata ancora svelata.

Tra gli indizi di questa teoria anche la prossima fine della Corrida, programma di Rai 1 condotto proprio da Conti. Ricordiamo che Amici 19 andrà in onda il sabato sera a partire dalla fine proprio di C’è Posta per te.

Inoltre l’altro grande ospite di giornata sara l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, che raggiunge Francesco Totti, Gonzalo Higuain e Ciro Immobile come ospite della trasmissione.