Amici 19, anticipazioni 22 febbraio: eliminati Stefano e Matteo

Amici 19, anticipazioni della puntata di sabato 22 febbraio. Assegnate le ultime maglie verdi: eliminati Stefano e Matteo. Albano e Romina ospiti del serale.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima puntata pomeridiana di Amici 19, prevista oggi sabato 22 febbraio. Sono state assegnate le ultime tre maglie verdi ed è stato spiegato il funzionamento delle puntate serali.

Tra le sorprese delle eliminazioni, che faranno parlare per molto tempo, scopriamo anche che non troveremo più le due squadre. Infatti la competizione vedrà i ragazzi confrontarsi con tutti i loro colleghi, giudicati da due giurie.

Maria De Filippi annuncia anche Albano e Romina come ospiti fissi del serale.

Grandi sorprese nella puntata di oggi, sabato 22 febbraio, di Amici 19. In questa puntata infatti, ricordiamo che è l’ultima prima del serale, sono stati assegnati gli ultimi tre posti per la gara che partirà nel serale.

Nelle tre sfide a prevalere, conquistando le ultime maglie verdi, sono stati Jacopo, Francesco e Martina, mentre Stefano e Matteo sono stati eliminati. Altre eliminazioni che, siamo sicuri, faranno discutere molto.

Altre sorprese arrivano poi da Maria De Filippi. La presentatrice ha parlato del nuovo formato della sfida a cui assisteremo nel serale. Scompaiono infatti la squadra blu e quella bianca.

I ragazzi competeranno in un tutti contro tutti e saranno giudicati da due giurie. La prima è quella composta dai professori della commissione, l’altra invece non è ancora stata annunciata, quindi non sappiamo da chi è composta, e viene definita “di qualità”.

Inoltre un’altra grande sorpresa sorpresa per tutti i fan della trasmissione. Maria ha infatti annunciato la presenza, come ospiti fissi, Albano Carrisi e Romina Power. I due saranno ospiti di tutte e sei le puntate, ma non è stato svelato ancora che ruolo avranno.

Inoltre vi anticipiamo anche tutte le puntate saranno in diretta, niente registrazioni. Infine è stato annunciato che dopo le prime quattro puntate, che andranno in onda di venerdì, le ultime due dovrebbero andare in onda di sabato.