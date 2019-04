Anticipazioni americane Beautiful: il figlio di Ridge Forrester vuole conquistare il cuore di Hope (ancora legata a Liam).

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful svelano che Thomas Forrester è deciso a conquistare Hope: per farlo, dovrà però separare la ragazza da suo marito Liam.

Come riportato da “Tvsoap”, il figlio di Ridge ha realizzato un disegno da regalare a Hope, fingendo però che fosse stato realizzato da Douglas, visto che il bambino ha subito provato una simpatia per la giovane Logan (ora che sua madre Caroline è morta).

Inoltre, grazie ad Amelia, la tata assunta da Steffy e che l’ha seguita nel soggiorno temporaneo a Parigi, il ragazzo è entrato in possesso di un video di sua nipote Kelly che ha appena iniziato a dire le prime parole. Tra queste c’è “papà”, che la piccola pronuncia ogni volta che vede una foto o un video di Liam. Thomas ha prontamente mostrato la clip a Hope sperando proprio di alimentare i dubbi della giovane Logan, che tentenna nelle sue convinzioni ritenendo che il marito, probabilmente, dovrebbe stare con l’ex moglie Steffy, la figlia Kelly e la bambina adottata dalla figlia di Taylor (Phoebe, che in realtà è Beth, la figlia di Liam e Hope che tutti credono essere nata morta).

Appoggiata dallo stesso Thomas, Hope ha insistito affinché Liam partisse alla volta per Parigi per stare un po’ insieme alle bambine, ben sapendo che il ragazzo ha sentito la loro mancanza nel corso delle settimane. Il giovane Forrester intende dunque approfittare del soggiorno europeo di Liam per avvicinarsi ancora di più ad Hope…