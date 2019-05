Beautiful, anticipazioni trama puntate italiane. Steffy decide di rifiutare il patto con Bill e decide di rinunciare a Liam.

Arrivano le ultime anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful. Nelle ultime puntate avevamo visto come Steffy, dopo aver visto Liam e Hope baciarsi, avesse accettato il patto di Bill: le sue quote della Forrester Creations in cambio del matrimonio.

Ora invece Steffy ha deciso di rifiutare il patto e ha anche deciso di appoggiare la relazione tra Liam e Hope. Situazione del tutto inaspettata, come inaspettata è la reazione di Bill. L’uomo infatti decide di regalare lo stesso le sue quote a Steffy.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Steffy decide di non sposare più Bill. Alla fine, infatti, la Forrester si renderà conto che tale unione rappresenterebbe l’ennesimo errore. Non ha bisogno di passare da un uomo all’altro per essere felice, ma potrà comunque ritenersi una donna completa. Questo anche se si concentrerà completamente su se stessa e sulla piccola Kelly.

Per questo motivo, deciderà di rifiutare la proposta dell’ex suocero e non lo sposerà. A sorpresa, lui non ritirerà la promessa di regalarle le quote della Forrester Creations che passeranno così nelle mani di Steffy, decisa più che mai a concentrarsi nel ruolo di donna in carriera e mamma. Sarà questa la fine delle intromissioni di Bill che, d’ora in avanti, esprimerà il suo interesse per Brooke e poi per Katie.

Se Steffy alla fine “sceglierà se stessa”, cosa sarà di Liam nelle prossime puntate di Beautiful? Lo Spencer continuerà a rimbalzare da una donna all’altra e resterà insieme a Hope.

Non solo: sarà proprio Steffy a “benedire” la loro unione, chiedendo alla coppia di sposarsi e donando alla Logan il suo stesso anello di fidanzamento. La figlia di Brooke, però non potrà accettare il dono che in passato Liam aveva fatto alla sua rivale. Per questo motivo, il gioiello verrà poi restituito a Steffy che deciderà di metterlo da parte, nella speranza che esso possa risultare utile a Kelly quando sarà grande. Liam e Hope di lì a breve diventeranno marito e moglie con Steffy presente alla cerimonia.