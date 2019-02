Anticipazioni Beautiful da domenica 24 febbraio a sabato 2 marzo 2019: Steffy rifiuta la corte di Bill, mentre Brooke prepara le nozze di Hope e Liam.

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap Beautiful (Canale 5, ore 13.40) da domenica 24 febbraio a sabato 2 marzo 2019, riportate dal sito “Blastingnews”.

Steffy confiderà a sua madre Taylor che Brooke negli ultimi tempi l’ha accusata di non essersi comportata bene nei confronti di Hope. Nel frattempo, la Logan sarà super indaffarata nell’aiutare sua figlia ad organizzare velocemente le sue nozze con Liam. Wyatt chiederà spiegazioni a suo padre Bill Spencer sul ricatto che quest’ultimo ha fatto a Steffy e l’uomo si giustificherà dicendo di averlo fatto nella speranza che Steffy tradisse nuovamente Liam con lui, come già è successo in passato. A quel punto il giovane minaccerà il padre di voler rivelare tutta la verità a Liam e lui in risposta gli offrirà una Ferrari, questo in cambio del suo silenzio. Ridge si convincerà che qualcuno ha ingannato Liam, non riuscendo però a trovare alcuna prova per dimostrarlo al ragazzo.

Bill si recherà da Steffy e cercherà di abbracciarla, ma la ragazza lo rifiuterà con fermezza. Il gesto della giovane però non farà desistere lo Spencer dal suo intento di conquistarla, anzi lo spingerà a chiederle chiaramente di tornare insieme a lui.