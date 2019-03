Beautiful, anticipazioni dal 1° al 7 aprile. Steffy e Liam scoprono che Hope è incinta e la donna ne è sconvolta.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 1° al 7 aprile. In queste puntate scopriamo le reazioni di Steffy e Liam alla notizia della gravidanza di Hope. I due sono stati avvisati dalla futura mamma stessa ma hanno reazioni molto diverse.

Liam infatti è molto preso dalla notizia mentre Steffy ne è rimasta sconvolta. Intanto Ridge e Brook hanno una discussione sul matrimonio di Liam con Steffy. Inoltre dalla discussione tra Wyatt e lo stesso Liam scopriamo che è proprio quest’ultimo il padre del nascituro!

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Eric e Quinn decidono di visitare Steffy e la piccola Kelly, mentre Hope decide di informare Liam sulla sua grande novità. Proprio in quest’occasione si lasciano andare in un momento di tenerezza. Nel frattempo Ridge è sconvolto dalla discussione con Brooke sul fatidico matrimonio tra Liam e Steffy.

Eric e Quinn si offrono di aiutare Steffy per i preparativi del suo matrimonio, compresa la progettazione e la realizzazione del suo abito. Ridge nel frattempo si rende conto che la nuova situazione di Hope potrebbe mettere in pericolo il futuro tra Steffy e Liam, che nel frattempo ha qualcosa da dire a Steffy che riguarda Hope.

Liam e Steffy decidono di resistere per l’amore della loro figlia, anche se la donna rimane parecchio sconvolta dalla novità della gravidanza di Hope. Più tardi Hope convoca Emma e Xander per discutere della relazione della ragazza con Justin, il quale più tardi rivela un segreto a Emma. Intanto una misteriosa donna arriva in città.

Liam confida a Wyatt che è lui il padre del bambino di Hope.

Katie e Thorne decidono di assumere Ken per aiutarli a scoprire chi si nasconde dietro i messaggi minacciosi rivolti a Hope. Più tardi Zoe, la donna arrivata da poco in città, sente Sally e Wyatt parlare alle spalle di Hope, e dopo si accorge anche dell’amicizia tra Xander ed Emma.

Subito dopo aver fatto l’amore, Sally condivide con Wyatt le sue preoccupazioni riguardo Zoe. La donna, nel frattempo, per riuscire a conoscere Emma, le rovescia volutamente a dosso del te’ freddo. Intanto Xander racconta un po’ del suo passato in Inghilterra a Maya e Julius.

Wyatt e Liam decidono di confidarsi l’uno la vita dell’altro, e in questa occasione Liam decide di confidargli il suo segreto: il bambino che aspetta Hope in realtà è suo figlio! Più tardi Katie e Thorne accusano Sally, mentre Zoe racconta a Harry il suo passato e la sua relazione con Xander. Infine, Steffy e Hope si incontrano per discutere della loro difficile situazione.