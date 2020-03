Beautiful, anticipazioni dal 23 al 29 marzo. Thomas userà il figlio Douglas per separare una volta per tutte Hope e Liam.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 23 al 29 marzo. In queste puntate vedremo tutte le macchinazioni che Thomas metterà in atto per raggiungere i suoi obiettivi.

L’uomo non si curerà di sfruttare per i suoi scopi il figlio Douglas, usato per separare definitivamente Hope e Liam, e Danny, per far naufragare il matrimonio di Ridge e Brooke.

Vediamo ora le anticipazioni più nel dettaglio.

Ridge organizzerà una cenetta romantica con Brooke, non tutti però procederà bene. La Logan infatti, a un certo punto chiederà al marito se l’ha tradita con Shauna, lasciandosi andare alla passione con lei.