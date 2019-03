Beautiful, anticipazioni trame delle puntate dal 17 al 23 marzo. Liam decide di lasciare Hope per amore di Kelly, la figlia avuta con Steffy.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 17 al 23 marzo. In queste puntate vedremo Liam prendere la decisione definitiva. Il ragazzo infatti lascerà Hope per tornare con Steffy, per poter dare una famiglia alla piccola Kelly, la figlia appena nata della coppia.

Hope ha appoggiato la decisione di Liam, decidendo di farsi da parte. Discussione tra Quinn e Brooke, con quest’ultima molto arrabbiata perchè la felicità della figlia viene sempre calpestata dalle altre persone.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

I nervi sono tesi dopo il matrimonio rimandato. Quinn e Brooke hanno una brutta discussione. La Logan accusa Quinn per le colpe di Wyatt. Secondo Brooke, infatti, il giovane avrebbe sbagliato a confessare la verità proprio mentre Liam e Hope stavano pronunciando il fatidico sì. Ancora una volta, è la felicità di Hope a uscirne distrutta.

Dopo la nascita di Kelly, Hope è confusa. Non è più così convinta che stare con Liam sia la cosa giusta. Il giovane sembra totalmente preso dalla bambina e lei finisce con il sentirsi il terzo incomodo tra lui e Steffy. Hope ha preso una decisione. Si reca da Liam, ribadisce di amarlo con tutta se stessa, tuttavia ritiene sia suo dovere restare con la famiglia.

Brooke viene a sapere che Hope ha deciso di sacrificarsi e ha rinunciato a Liam. Prova a consolare la figlia assicurandole che nel cuore di Spencer c’è solo lei e che presto tornerà nella sua vita. I sentimenti della Logan si scontrano con quelli del marito. Brooke, infatti, è molto dispiaciuta. Al contrario Ridge è felicissimo per Steffy.

Thorne approfitta della rottura tra Wayatt e Ketie per baciarla.

Ridge dà la bella notizia a Thorne. Liam e Hope hanno interrotto la loro relazione. L’uomo è entusiasta all’idea che Liam possa tornare da Steffy e crescere insieme a lei la piccola Kelly. Certo, è anche dispiaciuto per il sogno infranto di Hope ma ritiene che la serenità della bambina appena nata debba avere la priorità su tutto. Liam ripete a Steffy di amarla.

Liam decide di tornare con Steffy. Hope sembra rassegnarsi al fatto di averlo perso. Ritiene tuttavia che questo fosse un sacrificio necessario per dare una famiglia solida a Kelly. Un’altra coppia arriva al capolinea. Katie e Wyatt si rendono conto di non poter proseguire il loro percorso insieme. Con estremo dolore, decidono di lasciarsi.

Katie e Wyatt non sono più una coppia. Alla Forrester, intanto, arrivano i nuovi stagisti. Tra loro anche Xander, cugino di Maya, che sembra essere sempre più attratto da Emma, un’altra stagista. Thorne, una volta appreso della fine della relazione tra Katie e Wyatt, si fa subito avanti con lei. La coglie di sprovvista e la bacia.

Katie cede al fascino di Thorne e ricambia il bacio. Nonostante soffra ancora per Wyatt, la Logan vede in Thorne l’uomo giusto per voltare pagina. Pianifica anche il primo appuntamento con lui. Hope, intanto, va a fare visita a Kelly. Vuole congratularsi con lei e augurarle una vita felice al fianco di Liam. Sembra ormai rassegnata e pronta ad andare avanti.