Beautiful, anticipazioni americane: Flo salva la vita a Katie

Beautiful, anticipazioni americane. La salute di Katie peggiora e solo un trapianto la può salvare. Flo si propone per farlo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate america di Beautiful. Protagonista di queste puntate è Katie, la cui salute peggiora giorno dopo giorno. Crollata a terra di fronte a Bill, la donna scopre che deve sottoporsi ad un trapianto di reni se vuole sopravvivere.

In un primo momento la ricerca di un rene compatibile non aveva dato frutti, fino a quando Flo non si era sottoposta all’esame. La ragazza, per tornare tra le grazie della famiglia dopo lo scambio di culle, decide di donare il suo rene a Katie.

Vediamo le anticipazioni americane di Beautiful più nel dettaglio.

La story-line legata alla salute di Katie è attualmente al centro delle puntate in onda in America. La Logan inizierà una lotta per la sopravvivenza.

I farmici anti-rigetto assunti per anni dopo il trapianto di cuore hanno lesionato irrimediabilmente entrambi i suoi reni, tanto da essere crollata ai piedi di uno spaventatissimo Bill (Don Diamont).

Una volta trasportata in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate notevolmente, tanto che tutte le sorelle sono corse al suo capezzale. La ricerca dell’organo compatibile si rivelerà essere molto difficile anche tra i consanguinei.

Entrambe le sorelle, infatti, si sottoporranno a delle indagini mediche per scoprire la loro compatibilità. Purtroppo ne Brooke (Katherine Kelly Lang) ne Donna risulteranno idonee alla delicata operazione.

Ma ecco che il destino darà a Katie (Heather Tom) una nuova chance. Come ampiamente ipotizzato dai portali statunitensi, Flo Fulton risulterà compatibile per effettuare l’espianto di rene per salvare la vita alla Logan.

Un modo per redimere la figlia di Shauna come in passato fu suo padre Storm che si era suicidato per donare il cuore alla sorella.

Un vero e proprio colpo di scena, visto che Katie dimostrerà di provare un vero sentimento nei confronti di Flo, la quale ha avuto un ruolo fondamentale nello scambio delle culle che ha dilaniato l’anima di Hope (Annika Noelle) e Liam Spencer.

Nel frattempo la Fulton dovrà vedersela anche con l’altra zia, Brooke, la quale sarà sempre più in crisi con Ridge dopo aver scoperto il tradimento con Shauna (Denise Richards).

Thomas (Matthew Atkinson), infatti, farà in modo che la Logan scopra che suo marito ha trascorso una notte di passione con la madre di Flo. Proprio quest’ultima potrebbe stringere un’alleanza con il fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) al fine di allontanare lo stilista dalla moglie.