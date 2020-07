Uomini e Donne, news. Sossio Aruta parla del matrimonio con Ursula Bennardo e annuncia che vorrebbe Maria De Filippo come loro testimone di nozze.



Arrivano le ultime news dei protagonisti principali di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo delle ultime dichiarazioni di Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over del programma. Sossio ha infatti parlato del suo matrimonio con Ursula Bennardo.

Inoltre il calciatore ha annunciato di volere Maria De Filippi come sua testimone di nozze. La conduttrice, infatti, è la “responsabile” della sua partecipazione al programma e, quindi, del suo incontro con Ursula Bennardo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposeranno il prossimo anno. Non abbiamo ancora una data precisa, vista l’emergenza sanitaria che ha modificato tutto, ma si sa che sarà durante l’estate 2021.

Sossio ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo, sopratutto rispetto al ruolo che ha pensato per Maria De Filippi. L’ex cavaliere vuole infatti che la conduttrice di Uomini e Donne, dove tutto è cambiato, sia la sua testimone di nozze.

“Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione. Della fatica di stare al mondo. Della voglia di rinascere. A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze”.

Inoltre poi spiega che “Inviteremo tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso”. Tra di loro molti volti noti di Uomini e Donne, come gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche ex dame e cavalieri come Riccardo Guarnieri, molto vicino alla coppia.

Tra gli invitati dovremmo avere anche volti noti di Canale 5 come Alfonso Signorini, Valeria Marini,Aristide Malnati, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia, Paola Di Benedetto.

