Uomini e Donne, trono over. Nella puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio, Armando sarà oggetto di nuove segnalazioni da parte di Veronica.

Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 29 novembre, di Uomini e Donne trono over. Protagonista della puntata sarà Armando Incarnato. Il cavaliere infatti sarà al centro dell’ennesima segnalazione arrivata a suo carico.

La segnalazione arriva da Veronica Ursida, che accusa l’uomo di frequentare una ragazza di 20 anni al di fuori della trasmissione. A dimostrazione delle sue accuse, la dama porterà delle prove che sottoporrà alla redazione del programma.

Veronica annuncia che Armando sta frequentando una ragazza al di fuori del programma.

Nuove puntata del trono over di Uomini e Donne, oggi mercoledì gennaio. In questa puntata il protagonista, in negativo, sarà Armando Incarnato. Al cavaliere, infatti, verranno mosse delle nuove accuse sulla sua condotta all’esterno del programma.

Pare infatti che Armando stia frequentando, in gran segreto, una ragazza di 20 anni fuori dagli studi del dating show di Canale 5. La notizia arriva direttamente da Veronica Ursida, che chiederà la parola per fare questa nuova rivelazione scioccante.

Non è finita però qui: la donna ha infatti con se delle prove e le ha già sottoposte alla redazione del programma per far si che venga dimostrata la verità. Scopriremo che la redazione prende la decisione di attendere di poter verificare l’attendibilità della storia e delle prove portate dalla dama.

L’attacco di Veronica a Armando crea parecchio caos e tra di loro inizia una discussione pronta a trasformarsi in una lite. Fortunatamente gli animi verranno placati.

Calmatesi le acque Veronica chiede di parlare con Roberta al di fuori degli studi a telecamere spente. La dama vuole infatti un confronto con Roberta per chiarire quanto avvenuto tra di loro nella scorsa puntata.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over