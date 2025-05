Portici, sabato 24 maggio apre il Parco a Mare

Tra spiagge libere, aree verdi e postazioni di gioco per i più piccoli, apre il Parco a Mare di Portici.

Tutto è pronto. Sabato 24 maggio apre il Parco a Mare di Portici tra 20.000 mq di area a verde e 18.000 mq di spiagge libere. Turisti e cittadini potranno trascorrere le proprie giornate in famiglia con spazi dedicati anche ai più piccoli. Saranno infatti disponibili postazioni gioco per i bambini, docce, fontanine acqua potabile, e servizi igienici.

“Il Parco a Mare si apre sabato mattina dalle 7.00, ma da quest’anno, non avremo date di chiusura in quanto ultimati finalmente i lavori, resterà aperto come uno dei nostri parchi urbani anche durante il resto dell’anno, sulla base di orari stagionali – scrive il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, sulla sua pagina Facebook. Partiamo proprio da questa notizia che certamente era la più attesa e desiderata dai tanti Cittadini che fruiscono del nostro Parco a Mare.”

Parco a Mare di Portici:

20.000 mq di area a verde

18.000 mq di spiagge libere

2 campi beach volley

2 campi beach tennis

2 campi beach soccer

1 campo basket

3 postazioni gioco bimbi docce, fontanine acqua potabile, e servizi igienici

ORARI FRUIZIONE PARCO

Lun/Merc dalle ore 7.00 alle 21.00

Giov/Dom dalle ore 7.00 alle 22.30

PARCHEGGIO COMUNALE

Strisce blu e diversamente abili

Corso Garibaldi 261a

ACCESSI:

Corso Garibaldi 261a

Pedonale/Diversamente Abili

Viale | Camaggio (solo pedonale con scale)

Via Bagnara (solo pedonale con scale)

INGRESSO CONSENTITO AI CANI con guinzaglio e kit di pulizia