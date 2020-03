Uomini e Donne, trono over anticipazioni. Ecco cosa è successo nell’ultima registrazione, ma ce ne saranno altre?

Arrivano le prime anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono over . La registrazione è datata domenica 8 marzo e quindi prima dell’ultimo decreto che ha dichiarato tutta Italia zona rossa.

Per questo non sappiamo se ci saranno altre registrazioni a breve perchè dame e cavalieri vivono sparsi per tutto il paese e non ci si può muovere ad oggi. Tornando a noi, cosa sarà successo nell’ultima registrazione?

Armando Incarnato chiede scusa a Veronica dopo la discussione con Maria De Filippi.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. La puntata si apre come sempre con Gemma Galgani, pronta a conoscere il suo nuovo corteggiatore.

Si passa poi a Veronica che sta iniziando a conoscere Giovanni. La dama ha però ancora il dente avvelenato con Andrea, che è rimasto per conoscere un’altra dama, Valentina. La donna accusa il cavaliere di essere andato al mare con un’altra donna mentre loro ancora stavano uscendo assieme.

La loro conoscenza ha fatto molto discutere perchè nonostante i due non si siano mai presi del tutto, Andrea è stato messo in mezzo da Armando Incarnato nelle accuse a Veronica. Proprio per questo Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno solo critiche nei confronti del cavaliere.

Si passa poi a Armando Incarnato. Il cavaliere è tornato su più miti posizioni dopo la discussione avuta la settimana scorsa con Maria De Filippi in persona. La conduttrice infatti ha ripreso Armando per il suo modo di comportarsi con le dame, Veronica in particolare.

Infatti Armando si scusa subito con Veronica per aver esagerato con lei. La dama però non accetta le sue scuse. Purtroppo le anticipazioni si fermano qui in quanto in trasmissione le nuove direttive hanno impedito di far trapelare altro.

