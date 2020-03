Uomini e Donne, trono over. Nella nuova puntata Maria De Filippi informa Gemma Galgani della richiesta di un nuovo corteggiatore.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. Nella puntata di oggi, venerdì 13 marzo, avremo una puntata molto ricca, con tanti avvenimenti che coinvolgono i protagonisti principali della trasmissione.

Abbiamo, innanzitutto, la sfilata delle dame. Poi scopriremo di un nuovo corteggiatore in arrivo per Gemma Galgani mentre la sua “nemica”, Tina Cipollari, litigherà con un cavaliere del parterre.

“Maleducata e cafona” sono le parole che Jean Pierre dedica a Tina Cipollari.

La puntata di oggi, venerdì 13 marzo, di Uomini e Donne trono over si apre con la sfilata delle dame. Il tema della sfilata è “solo per i tuoi occhi” ed è teatro del primo battibecco di giornata.

Barbara De Santi, in collegamento dalla sua città, dice a Gemma che sarebbe dovuta arrivare ultima perchè la sua esibizione è stata pessima e non a livello di quella delle altre dame.

Nel corso della sfilata andrà in scena anche la scenata tra Tina Cipollari, storica opinionista della trasmissione, e Jean Pierre. Il cavaliere arriva a darle della “maleducata e cafona” con la donna che risponde per le rime agli insulti.

Si passa poi a Gemma Galgani. La dama torinese viene informata da Maria De Filippi che un uomo ha chiamato in redazione esprimendo la volontà di conoscere solo lei. La donna è contenta e commossa, visto il periodo non felice che sta vivendo con i cavalieri.

La dama infatti non riesce a trattenere le lacrime ripensando a quanto vissuto negli ultimi tempi. In chiusura scopriamo anche che Massimiliano è stato vittima di una segnalazione arrivata in studio.

Una dama precedentemente rifiutata dal cavaliere ha infatti contattato la redazione del programma. Pare infatti che dopo averla rifiutata Massimiliano l’abbia contattata in privato per vedersi al di fuori della trasmissione.

