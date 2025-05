Scudetto Napoli, non solo festa: 39 feriti e 10 rapine (danneggiata anche la Fontana del carciofo)

Sono trentanove le persone che si sono fatte refertare nella notte della festa per lo scudetto del Napoli, molte delle quali per le ustioni riportate a causa dell’utilizzo di fuochi d’artificio o a seguito di colluttazione.

Dopo la notte di festa per lo scudetto, a Napoli si fa la conta dei danni e dei feriti: trentanove quelli che si sono fatti refertare – riferisce l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – negli ospedali Vecchio Pellegrini e San Paolo, molti di loro per le ustioni riportate a causa dell’utilizzo di fuochi d’artificio o a seguito di colluttazione.

Tra loro anche un cittadino belga di 27 anni accoltellato alla gamba mentre si trovava a via Poerio da due individui in sella a uno scooter che, senza alcun apparente motivo, dopo averlo avvicinato lo hanno colpito con un fendente alla coscia posteriore sinistra.

La vittima è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Il dato dei feriti è relativo ai soli due ospedali citati e come tale va inteso come parziale. “Basti pensare che a Capodanno i feriti furono trentasei” sottolinea il presidente dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate Manuel Ruggiero. Danneggiata a piazza Trieste e Trento la fontana del Carciofo presa d’assalto dai tifosi nonostante le reti metalliche di protezione apposte dal Comune. Divelta la ringhiera in ferro che cingeva la fontana.

Notte di lavoro anche per i carabinieri: il loro report parla di dieci rapine consumate, sette aggressioni denunciate, tre feriti, un’arma sequestrata. Diversi gli episodi registrati: all’esterno dello stadio Maradona – settore curva A – poco prima della partita, alcuni individui hanno lanciato diverse bottiglie di vetro, una delle quali si è infranta su un veicolo del 14 Battaglione Carabinieri “Calabria”. Lievi danni di carrozzeria sulla fiancata destra. Nessun ferito.

A Poggioreale i carabinieri sono intervenuti a via Sambuco dove poco prima un 47enne incensurato di Cercola aveva subìto la rapina dello scooter sotto la minaccia di una pistola e dopo essere stato colpito alla testa con il calcio della pistola.

L’uomo è stato trasferito nell’ospedale Villa Betania dove poi è stato dimesso. A Casalnuovo di Napoli, poco dopo la mezzanotte, carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per evasione un 25enne del posto. Il ragazzo – con volto coperto – tentava di confondersi tra la folla che era in piazza nel centro città durante i festeggiamenti.

A Napoli centro, intorno alle 2.30, i carabinieri hanno prestato soccorso a un 28enne di Caserta che poco prima era stato aggredito per futili motivi da uno sconosciuto. Il 28enne sarebbe stato colpito al volto con un coltello riportando la lesione dello zigomo. I carabinieri, infine, sono intervenuti a piazza Nazionale dove sono stati rinvenuti alcuni veicoli trasformati per la festa, inutilizzabili e abbandonati. In una di queste auto i militari hanno trovato una pistola scacciacani calibro 38.