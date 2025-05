Le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella conferenza stampa in Prefettura per illustrare il dispositivo messo in campo per la festa di lunedì pomeriggio.

“Credo che gli eventi di stanotte abbiano dimostrato una grande organizzazione e un gran lavoro di tutte le istituzioni. Napoli è una città molto più matura nelle sue strutture e nei cittadini. E’ stata una grande prova di maturità ma mai accontentarsi perché la difficoltà e l’errore sono sempre dietro l’angolo e lunedì sarà un’altra grande prova, non sarà una passeggiata”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella conferenza stampa in Prefettura per illustrare il dispositivo messo in campo per la festa di lunedì pomeriggio che vedrà la sfilata della squadra del Napoli sul lungomare.

Da qui l’appello del primo cittadino: “Chiediamo ai tifosi responsabilità. C’è stato un grande sforzo e sacrificio per poter fare questa filata e ci aspettiamo massima responsabilità”. “E’ stata una delle più belle feste in assoluto dal punto di vista della gioia – ha proseguito – e dell’organizzazione. Abbiamo dato il segnale di una città organizzata e molto civile”. Il sindaco ha riferito di aver ricevuto messaggi da parte di esponenti di “primissimo livello anche governativi” per la buona riuscita delle festa nella notte.

“Lo sforzo messo in campo è stato premiato dall’andamento di questa partita che si è trasformata in una grande festa di popolo, di comunità, capace di rafforzare i rapporti amicali tra le persone. Il dispositivo si è dispiegato in maniera perfetta e ringrazio gli uomini e le donne in divisa, i vertici delle forze di polizia, i vigili, i volontari della protezione civile, il Comune di Napoli, la Regione Campania anche per l’impegno finanziario, la compagine societaria del Calcio Napoli nella persone del presidente De Laurentiis, la Lega Calcio e Dazn”, ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Una festa che – ha sottolineato il prefetto – “non è stata affievolita da qualche rapina, gesto inconsulto che rientra nell’ordinarietà di una città che ha visto i suoi cittadini protagonisti e che al 99% ha funzionato in maniera perfetta anche grazie all’idea di installare maxi schermi in altre 53 città della provincia che “è stata vincente”. Secondo i numeri riferiti, tra Napoli e provincia è sceso in strada circa un milione di persone. Una buona riuscita della festa e dell’organizzazione che – ha aggiunto di Bari – evidenzia come “in città ci sia una squadra istituzionale che interagisce.

La nostra città è guardata dal mondo e sta dimostrando capacità di realizzare eventi anche internazionali, e l’assegnazione della Coppa America ne è una dimostrazione. Questa comunità – ha proseguito – ha maturità e capacità di interazione: il mondo ormai si fida di Napoli e questo è il rating più bello che possiamo avere”.