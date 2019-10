Uomini e Donne, anticipazioni: Pago e Serena ospiti in studio

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nell’ultima registrazione del programma presenti in studio Pago e Serena.

Arrivano le ultime anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico. In questa puntata ospiti speciali sono stati Pago e Serena Enardu direttamente dall’ultima edizione di Temptation Island Vip.

I due hanno raccontato come sono andate le cose tra di loro dopo la fine del programma dei sentimenti. Nell’ultima puntata infatti i due si sono seprati, durante il falò di confronto, dopo una storia durata ben 7 anni.

Pago ribadisce che se avesse chiesto il falò di confronto prima le cose tra di loro sarebbero andate diversamente.

Protagonisti assoluti dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne sono stati Pago e Serena Enardu. I due sono stati al centro dell’attenzione durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip.

L’ex tronista è stata la prima a esporre le proprie riflessioni. La ragazza ha ammesso di non sapere cosa provava per il compagno già prima di entrare nel programma. Una volta arrivati li lei ha pensato solo a se stessa, sbagliando alcune scelte.

Viene poi mostrato il video del loro falò di confronto e Pago ammette che è la prima volta che riesce a vederlo mentre Serena ammette di non essere stata sincera in quel momento. Maria De Filippi chiede se dopo la puntata i due si sono rivisti.

Serena risponde che si sono visti e hanno discusso per 3 giorni e si sono detti tutto quello che si dovevano dire. Pago a questo punto si innervosisce con Maria, Gianni Sperti e Alessia Marcuzzi che in qualche modo difendono Serena giustificando il suo comportamento.

Prosegue poi dicendo che se avesse chiesto in anticipo il falò di confronto le cose sarebbero finite in maniera molto diversa. Il pubblico in studio si schiera tutto dalla parte dell’uomo, come aveva precedentemente fatto sui social.

In chiusura Pago augura a Serena il meglio e i due si abbracciano al centro dello studio. Durante la puntata si è parlato anche del tentatore Alessandro, ma non è chiaro se adesso si sta frequentando con Serena o meno.