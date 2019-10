Uomini e Donne, news: Pago prossimo tronista?

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo la fine di Temptation Island Vip, le fan chiedono a gran voce che Pago sieda sul trono.

Pago sul trono di Uomini e Donne. Questo è quello che chiede il pubblico di Canale 5 a gran voce negli ultimi giorni. Dopo la fine di Temptation Island Vip, Pago ha visto infatti un’impennata del suo gradimento tra i fan, che lo vorrebbero vedere ancora.

Situazione diametralmente opposta per la sua ex Serena Enardu. La donna, rea di aver preferito al compagno da 7 anni un tentatore, sta infatti ricevendo insulti a più non posso sui suoi canali social.

Il pubblico di Temptation Island Vip ha deciso di schierarsi con Pago, messosi in luce per le sue buone qualità.

Temptation Island Vip ha da poco visto la separazione di Pago e Serena Enardu. La donna, dopo che Pago ha lasciato il falò di confronto, è corsa tra le braccia di un tentatore. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei fan.

Infatti sin dalla prima puntata Serena è stata messa sotto torchio da parte del pubblico, sopratutto perchè Pago ha dimostrato una serietà e una tutta una serie di buone qualità. Questo ha fatto si che, quando i due si sono separati, le reazioni siano completamente opposte.

Serena ha ricevuto, e sta ricevendo, una serie di commenti negativi sui social. Dai più banali insulti a critiche più elaborate i commenti sotto le sue foto, o quelle in cui era con Pago, i fan si stanno sbizzarrendo.

Pago invece ha ricevuto un’incredibile ondata di solidarietà e sostegno da parte dei fan. Gli hanno riconosciuto infatti la veridicità delle sue azioni durante il programma e vorrebbero rivederlo.

Per questo chiedono che Pago possa sedere sul trono di Uomini e Donne anticipazioni. Che faranno ora gli autori, gli daranno una possibilità? E Pago sarà pronto a rimettersi in gioco?