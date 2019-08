Anticipazioni Uomini e donne trono classico: dopo l’ufficializzazione di Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, Javier Martinez (ex tentatore di Temptation Island) potrebbe fare il suo ingresso nel dating show.

Ufficializzate Giulia Quattrociocche (27enne romana) e Sara Tozzi (22 anni di Modena, già tentatrice a Temptation Island), i fan di Uomini e donne attendono novità anche per quanto riguarda il trono classico maschile del dating show di Maria De Filippi. Come riportato da “Il Sussidiario”, il nuovo tronista potrebbe essere Javier Martinez, già corteggiatore a Temptation Island di Ilaria Teolis. Alla prima registrazione del trono classico, potrebbero essere presenti come ospiti anche tre dei “cavalieri” che hanno partecipato al reality estivo dei sentimenti, ovvero Vittorio Collina, Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco. Altro nome caldo potrebbe essere quello di Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica, quasi tradito durante Temptation Island.

Uomini e donne, trono classico femminile: altra protagonista sarà Sara Tozzi

22 anni di Modena (professione barista), Sara Tozzi sarà la seconda protagonista del trono classico al femminile. Già tentatrice a Temptation Island, anche nel suo caso, come già per Giulia Quattrociocche, il suo arrivo nel dating show di Canale 5 è stato ufficializzato sui social:

“Sono la maggiore di tre figli -racconta Sara – Mia sorella ha 20 anni e mio fratello ne ha 11. Non siamo tutti e tre figli degli stessi genitori. I miei sono separati da ormai 16 anni e mio padre ha avuto un altro figlio dalla sua compagna. Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli. Papà ha un night club, mia mamma, invece, è un’impiegata”.

Sara ammette che è proprio suo padre, col suo modo di vedere la vita e soprattutto l’amore ad aver influito molto su di lei. “Il suo modo di vedere l’amore e il rapporto di coppia che mi ha influito: dà peso a cose alle quali io non do peso. – ammette la nuova tronista di Uomini e Donne– La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico… E’ troppo apparenza. Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre. Avevamo mia madre che ci diceva: “Questa è la realtà, sono le emozioni…”. E poi c’era mio padre che demoliva un po’ tutto…”.