In attesa dell’inizio delle registrazioni, lo staff di Uomini e donne ha ufficializzato sui social la prima tronista del trono classico della prossima stagione televisiva su Canale 5: si tratta di Giulia Quattrociocche.

27enne romana di Cinecittà Est e studentessa in giurisprudenza all’università di Tor Vergata, Giulia Quattrociocche (il cui provino è stato postato su Instagram) non ha mai partecipato a nessun programma ed è quindi debutto assoluto davanti alle telecamere.

Come riportato da “Blastingnews”, è proprio questa la notizia che ha fatto maggiormente piacere ai fan di Uomini e Donne: era da tempo, infatti, che sul trono non si vedeva una persona comune, ovvero qualcuno che non avesse già un passato da corteggiatore o da single di Temptation Island.

Giulia Quattrociocche, però, non è rintracciabile sui social network: pare, infatti, che la redazione le abbia già consigliato di chiudere il profilo Instagram per evitare che la gente vada a curiosare sulla sua vita ancor prima che inizi l’avventura in televisione alla ricerca dell’anima gemella. A questo punto si attende l’ufficialità degli altri nuovi protagonisti del dating show di Maria De Filippi.