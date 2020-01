Uomini e Donne, trono classico. Le anticipazioni riportano che nell’ultima registrazione è stata presentata Giovanna Abate come nuova tronista.

Arrivano le prime anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In questa puntata è stata presentata la nuova tronista: si tratta di Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli.

Dopo le voci che si sono rincorse durante la pausa natalizia del programma è arrivata quindi l’ufficialità di questa notizia. Nel frattempo Carlo e Daniele litigano per una corteggiatrice.

Sara litiga con Gaetano: per la tronista sta recitando un ruolo scritto a tavolino.

Grandi novità nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In questa registrazione, datata sabato 25 gennaio, viene presentata la nuova tronista del programma: si tratta di Giovanna Abate, corteggiatrice di Giulio Raselli.

La notizia aveva girato lungamente durante il periodo natalizio, quando il programma era stato in pausa. Poi però, a inizio gennaio, sembrava che non se ne dovesse fare più niente, con la redazione del programma pronta a fare altre scelte.

Invece alla fine è stata confermata Giovanna, che apre la puntata ma per la quale non ci sono ancora sviluppi.

Sviluppi interessanti che troviamo con il trono di Sara. La ragazza è andata in esterna con Matteo ed è andata bene, cosi come quella con Giuseppe, che le fa capire di essere pronto ad andarle incontro se anche lei è pronta a fare lo stesso.

Molto male invece l’esterna con Gaetano: la ragazza è ancora convinta che lui sia troppo costruito, finto. Sembra sempre che stia recitando un ruolo, un personaggio e ciò non le piace proprio. Per lo stesso motivo Sara ha deciso di non andare in esterna con Sonny.

Daniele, dopo aver discusso con Carlo, decide di chiudere definitivamente con Ginevra.

Si passa poi al trono di Carlo. Scopriamo che il tronista alla fine ha ascoltato il consiglio che Daniele gli ha dato nella scorsa puntata. E’ andato infatti a riprendersi Cecilia, dopo che quest’ultima aveva abbandonato lo studio dopo essere stata accusata di essere finta.

L’incontro tra i due non è andato molto bene, in quanto i due hanno lungamente litigato. Si parla poi di Ginevra. La donna è uscita di nuovo sia con Carlo che con Daniele. Se però per il primo questo va bene, al secondo la cosa non piace per niente.

Daniele discute animatamente su questo punto sia con Carlo che con Ginevra e prende la decisione di chiudere la sua frequentazione con la ragazza.