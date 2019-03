Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: ‘Vivere insieme? Non ci spaventa’

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la coppia uscita dal Uomini e Donne di Maria De Filippi rivelano i loro progetti futuri al Magazine U&D. ‘Andare a vivere insieme? L’idea non ci spaventa’.

A pochi giorni di distanza dalla ‘scelta’ la coppia di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno rilasciato un’intervista al Magazine U&D nella quale rivelano i loro progetti futuri.

Lorenzo è innamorato di Claudia e lo dichiara in un intervista rilasciata al Magazine U&D. Le famiglie della coppia si sono già conosciute e piaciute. Claudia è stata già inserita nel gruppo di Whatsapp ‘family’ di Lorenzo.

Claudia conferma che Lorenzo è piaciuto molto alla sua famiglia soprattutto al padre che l’ha sempre sostenuto nei suoi comportamenti. Le due mamme il giorno della scelta si sono guardate e si sono abbracciate.

Buongiorno amore❤️ @lorenzo.riccardi17

I commenti dei familiari dopo la scelta

La mamma di Lorenzo ha commentato all’orecchio del figlio: ‘Forse riesci a mettere la testa a posto’. Sarà proprio così? I familiari di Claudia invece sono stati conquistati dagli occhi di Lorenzo. Lo reputano un bravo ragazzo, intelligente e simpatico.

Lorenzo e Claudia: i primi giorni insieme

“La prima notte insieme ci siamo addormentai abbracciati” – dichiara Claudia un po’ imbarazzata. – Poi purtroppo ci siamo dovuti separare ma siamo rimasti sempre in contatto.

Nel weekend Lorenzo ha raggiunto Claudia a Latina. Poi per qualche giorno si trasferirà lei a Milano per conoscere i suoi amici e la sua realtà. In questi giorni Lorenzo ha promesso di portarla a Napoli per farle visitare i posti a lui molto cari che ha conosciuto vivendo per un periodo nella città partenopea.

I progetti futuri della coppia

Lorenzo e Claudia, la coppia di Uomini e Donne, non si sbilanciano sul loro futuro. Hanno deciso di lasciare tutto al caso. “Siamo d’accorso che la cosa migliore per noi è viverci le cose per come vengono, senza programmare nulla” – dichiara sorridente Lorenzo. “Se tra una settimana, un mese o un anno avremo voglia di andare a vivere insieme lo faremo. Non ci spaventa nulla”.

Claudia è d’accordo con il pensiero di Lorenzo. Al momento sperano di riuscire a fare un viaggio insieme ma anche lei conferma che in futuro non la spaventerebbe di trasferirsi e iniziare una convivenza con lui.