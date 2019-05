Anticipazioni Uomini e donne trono classico: domani, martedì 7 maggio, si registrerà la prima scelta. Chi sarà protagonista tra Angela, Andrea e Giulia?

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne svelano che, in vista delle ormai prossime vacanze estive, nella giornata di domani, martedì 7 maggio, verrà registrata la puntata in cui ci sarà la prima scelta: chi farà la prima scelta tra Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta?

L’indiscrezione arriva direttamente da Raffaella Mennoia, una delle autrici di punta del dating show di Maria De Filippi. Nelle stories del suo account Instagram, Mennoia ha infatti pubblicato un frame dove annuncia il giorno della registrazione (martedì) con i famosi petali rossi (quelli che scendono nel momento della scelta) a decorare lo scatto. Resta tuttavia ignoto il nome del/della tronista che sarò protagonista della prima scelta. Tra i tre, quella che è data per favorita è Giulia Cavaglià, la quale nelle scorse puntate è apparsa decisamente coinvolta dal corteggiatore Giulio (con il quale c’è anche stato un bacio passionale durante l’esterna nell’abitazione del ragazzo).

Una certezza però c’è: tutte le scelte saranno fatte di pomeriggio negli studi romani, non più dunque in prima serata né con feste nel castello (come accaduto in inverno con Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, e Ivan Gonzalez).