Uomini e Donne, anticipazioni trono classico della puntata di oggi giovedì 11 aprile. Andrea e Teresa in studio da maria De Filippi danno un annuncio per i fans, mentre Andrea esce solo con Giorgia e ci scappa il bacio.

Arrivano le anticipazioni della puntata di oggi 11 aprile di Uomini e Donne. Negli studi del dating show andrà in scena il trono classico con una grande sorpresa. Infatti in studio sono presenti Andrea Dal Corso e Teresa Langella che hanno una sorpresa per i fans.

Vedremo anche nuovi sviluppi nel trono di Andrea Zelletta, che sembra divertirsi ad inventarne sempre una nuova per le sue corteggiatrici. Il tronista infatti dopo aver invitato tutte alla stessa esterna decide di uscire solo con Giorgia.

Andrea e Teresa si sono messi insieme ufficialmente, mentre Andrea Zelletta ne inventa una nuova per le sue corteggiatrici.

La puntata si apre con un video di Andrea e Teresa durante il loro ultimo confronto a Uomini e Donne. In quella occasione abbiamo visto un tentativo di riavvicinamento tra i due, dopo il no di Andrea alla scelta di Teresa.

Dalle anticipazioni della puntata dell’11 aprile sappiamo che dopo quell’occasione Andrea è tornato a casa di lei per cercare di riappacificarsi. E sembra esserci riuscito in quanto i due annunciano di essere ufficialmente una coppia. I due quindi ballano al centro dello studio con tanto di cascata di petali di rito.

Si passa poi al trono di Andrea Zelletta. Anche in questa occasione il ragazzo spiega di aver avuto un’idea particolare per le sue corteggiatrici. Ha infatti deciso di avere un’esterna solo con Giorgia. Natalia lo accusa di aver sbagliato, Muriel e Klaudia lo cercano per chiedere spiegazioni.

L’esterna con Giorgia va molto bene, tanto che i due ragazzi arrivano quasi a baciarsi.