Uomini e Donne, anticipazioni: slittata la registrazione di ieri

Uomini e Donne, anticipazioni. Slittano le registrazioni, previste oggi, del programma a causa della diretta di Amici Celebrities.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. La prima notizia è che la registrazione di ieri, martedì 22 ottobre, è slittata alla prossima settimana, più precisamente a giovedì 31 ottobre.

La decisione è stata presa da Maria De Filippi in persona, che ha preferito evitare ulteriori distrazioni in previsione dela diretta di Amici Celebrities. Lo speciale, condotto da Michelle Hunziker, andrà in onda questa sera.

Le ultime di Uomini e Donne anticipazioni del trono classico di questa settimana riguardano Alessandro Zarino, pizzicato in discoteca.

A causa della diretta di Amici Celebrities sono state sospese le registrazioni di Uomini e Donne di questa settimana. Sia per il trono classico che per quello over bisognerà attendere giovedì prossimo, quando è previsto che riprenderanno.

Le anticipazioni non ci lasciano però a bocca asciutta. Scopriamo infatti che sabato sera a Napoli Alessandro Zarino, tronista del trono classico, è stato pizzicato in discoteca. L’uomo era in compagnia di gran parte del cast di Temptation Island, trasmissione a cui a preso parte a giugno.

Il Vicolo delle news ci informa che: “Zarino è parso contento della serata anche se, ad un certo punto, ha espresso la volontà di andare a dormire. Chissà cosa avranno pensato le corteggiatrici del tronista napoletano, tra cui la contestata Veronica Burchielli, di cui il ragazzo palesemente non si fida, di tanta concorrenza femminile?”

Hanno preso parte alla serata Sabrina Martinengo e Davide Tesse e alcune ex concorrente di Temptation come Nunzia Sansone, Katia Fanelli e Ilaria Teolis. All’appello mancava invece Jessica Battistello, ex di Andrea Filomena, con cui il tronista ha avuto un flirt in trasmissione.

Altre brutte notizie per Alessandro arrivano dalle anticipazioni della sua ultima esterna con Aurora. La ragazza infatti, dopo che il ragazzo le ha mostrato i propri dubbi, lo ha mandato letteralmente a quel paese a fine esterna: “mi sento presa per il c…o. Per me non ha senso quello che stai dicendo”, ha detto la ragazza prima di un sonoro “vaffa”.