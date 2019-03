Uomini e Donne, anticipazioni. Nuovo confronto e discussione in studio tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato della nuova partecipazioni di Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Uomini e Donne (per maggiori informazioni clicca QUI ) I due avevano preso parte ad una registrazione speciale e tutti si chiedevano le motivazioni.

Le anticipazioni ci raccontavano di un probabile riavvicinamento tra i due, un ritorno di fiamma dopo il rifiuto dello speciale serale. Addirittura i due avrebbero annunciato ai fans che finalmente stavano insieme. Ma a quanto pare la realtà è molto diversa.

Andrea e Teresa si sono visti in privato per chiarire, ma le cose non sarebbero andate tutte nel verso giusto.

In trasmissione Andrea ha spiegato che i due si sono visti a Napoli qualche tempo fa, come vi avevamo riportato, e si sarebbero addirittura baciati in quell’occasione. Il ragazzo ha poi spiegato che ha rifiutato Teresa perchè non ancora pronto ad impegnarsi in quel momento.

Gianni Sperti però ha subito replicato che era dall’inizio del suo percorso in trasmissione che doveva sapere a cosa andava incontro, non era una sorpresa improvvisa. A questo punto è nata una nuova discussione tra i due ragazzi.

Da un lato Andrea accusava Teresa di aver subito contattato Antonio Moriconi, l’altro corteggiatore non scelto da Teresa, dopo il rifiuto. Dall’altra Teresa si difendeva, aiutata da Gianni Sperti, dicendo che il ragazzo è bravo solo a parole senza poi passare ai fatti.

La puntata di Uomini e Donne si è quindi chiusa con Andrea che ha ammesso di provare qualcosa per Teresa ma che il sentimento di lei verso di lui fosse meno forte del suo. A questo punto lui è uscito dallo studio seguito poco dopo da lei che ha voluto chiudere il pessimo spettacolo che avevano offerto.