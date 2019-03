Uomini e Donne, anticipazioni: Teresa e Andrea confermano la relazione

Uomini e Donne, anticipazioni. Teresa e Andrea presenti nella registrazione speciale dell’11 marzo per confermare la loro relazione.

Registrazione speciale per Uomini e Donne anticipazioni. Una registrazione imprevista che non coinvolge ne il trono classi ne il trono over. Le ultime news propongono una soluzione alternativa: si tratterebbe infatti di una vecchia coppia che ufficializzerebbe il proprio rapporto.

Stiamo parlando di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che dopo lo speciale serale e la puntata di confronto avrebbero iniziato ad uscire insieme. Le conferme di una possibile relazione dallo stesso Andrea, che ha dichiarato di essersi visto con la propria fidanzata.

I due ragazzi avrebbero superato quanto accaduto durante lo speciale di Uomini e Donne, in cui Andrea aveva rifiutato Teresa.

Già da qualche tempo circolano delle voci sui due ragazzi, che si sarebbero riavvicinati dopo il rifiuto di Andrea a Teresa nelle puntate serali del programma. In occasione della puntata di confronto il ragazzo avrebbe provato a riavvicinarsi all’ormai ex tronista, ricevendo un secco rifiuto.

I due hanno dato vita a delle discussioni via social, segno che si stavano tenendo d’occhio. La conferma arriverebbe dallo stesso Andrea, che durante una serata ha dichiarato di essersi visto in mattinata con la sua fidanzata. Si sa che quella mattina era a Napoli e quindi è facile ricondurre la sua fidanzata con Teresa.

Cosi questa registrazione speciale dovrebbe ospitare i due ragazzi intenti ad annunciare al pubblico la loro relazione. Relazione che divide molto i fans: da una parte i favorevoli e dall’altra i contrari, che non credono alla buona fede di Andrea, il quale, secondo loro, vorrebbe solo ripulire la sua immagine dopo il rifiuto di un mese fa.