Uomini e Donne, anticipazioni: i casting vanno avanti

Uomini e Donne, anticipazioni. Raffaella Mennoia annuncia che i casting per la prossima stagione vanno avanti.

Arrivano le ultime anticipazioni del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Le novità riguardano il casting del programma, che va avanti con nuove modalità nonostante la trasmissione sia stata sospesa.

La notizia arriva dal profilo Instagram di Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi. In una storia la donna ha aggiornato i fan spiegando che si va avanti secondo le nuove direttive.

“Non è che ci siamo fermati” spiega Raffaella Mennoia in una storia Instagram.

Sono ormai due settimane che Uomini e Donne è stato sospeso. Era il 16 marzo quando la puntata del trono over non è andata in onda. In questi 14 giorni i fan del programma hanno chiesto a gran voce aggiornamenti sulla situazione, o almeno le repliche del programma.

A rispondere a questa richiesta, almeno la prima parte, ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione. La donna ha pubblicato una storia su Instagram in cui rendeva noto di essere arrivata agli studi Elios pronta a una nuova giornata di lavoro.

“Sono arrivata adesso a lavoro. Faccio questa storia proprio perché mi state scrivendo in tantissimi dicendo “Raffaella ma quando vai agli Elios che fai?” dichiara la donna. “Allora, a parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo”.

“Anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single. Non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente, però stiamo andando avanti”.

Poi Raffaella spiega meglio le modalità con cui stanno avvenendo i casting per rimanere all’interno delle nuove normative. “C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation Island e c’è invece una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi, però ci siamo”.

