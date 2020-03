Uomini e Donne, anticipazioni: Giorgio Manetti ritorna?

Uomini e Donne, anticipazioni. Giorgio Manetti sarebbe pronto a tornare al trono over, dove è stato grande protagonista.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Uno dei protagonisti più amati in assoluto del programma starebbe pensando di tornare nello studio del dating show di Canale 5.

Stiamo parlando di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, e cavaliere capace ancora oggi di far parlare di se. La motivazioni dietro a questo ritorno non sarebbe amorosa, visto che lui ha ancora Caterina, ma l’intenzione di spiegare il suo rapporto con Anna Tedesco.

Il rapporto tra Anna e Giorgio, secondo Gianni Sperti, sarebbe più di una semplice amicizia.

Giorgio Manetti potrebbe tornare al trono over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere sarebbe infatti al lavoro per tornare in trasmissione. La motivazione dietro il suo ritorno non sarebbe di carattere amoroso.

Infatti Giorgio tornerebbe per chiarire il suo rapporto con Anna Tedesco, messo più volte in discussione da Gianni Sperti. L’opinionista è infatti convinto che tra di loro ci sia più dell’amicizia dichiarata.

Più volte Gianni ha infatti accusato Anna in trasmissione, ottenendo risposte sempre negative. Ma anche la Tedesco avrebbe fatto delle dichiarazioni non gradite all’ex cavaliere fatte sia in trasmissione sia sui suoi profili social.

Per questo Giorgio sta pensando di tornare per poter mettere finalmente a tacere tutte le discussioni. Qualcuno invece ipotizza che il motivo del ritorno sia invece Gemma Galgani, sua storica ex.

Ovviamente non sappiamo se questo succederà quest’anno o il prossimo, vista la sospensione del programma a tempo indeterminato.

