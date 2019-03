Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione Ida Platano si è dichiarata ancora innamorata di Riccardo Guarnieri e decide lasciare il trono.

Nella registrazione della puntata del 13 marzo Ida Platano ha confessato di essere ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Per questo vorrebbe lasciare il trono di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che le suggerisce di ripensarci.

Come vi avevamo detto in precedenza ( per vedere l’articolo clicca QUI ) quella del 13 marzo è stata una puntata con mille sorprese: David e Cristina che si mettono insieme e se ne vanno, Ida che rischia di seguirli e poi forse ricuce un minimo il rapporto con Riccardo.

Vediamo cosa è successo ai due ex nello specifico nell’ultima registrazione del trono over.

L’ultima parte della puntata era dedicato a Riccardo Guarnieri. L’uomo, dopo aver chiuso definitivamente con Roberta Di Padua, era intento a parlare con una nuova corteggiatrice. All’improvviso è intervenuta Ida, stanca di vedere l’uomo che ama corteggiato da altre donne.

“Sono ancora innamorata di Riccardo, me ne vado da qui, non mi va di vederlo mentre conosce un’altra donna” dichiara infatti la donna. A questo punto interviene Maria De Filippi che le dice di ripensarci e poi concede un confronto tra i due ex per chiarirsi.

Ida ha allora proposto a Riccardo di tornare assieme, ma l’uomo non ha voluto sentire ragioni. Lui non prova più i sentimenti di prima e è sicuro che se tornassero assieme Ida riprenderebbe tutti quei comportamenti che non sono mai piaciuti al cavaliere.

I due discutono inizialmente, ma dopo un po’ si calmano e addirittura iniziano a ridere assieme e sempre assieme ballano. Subito dopo Ida esce dallo studio, forse per un piccolo malore e Riccardo la segue per poi tornare nello studio di Uomini e Donne da solo.