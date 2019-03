Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Dopo essersi dichiarato David va via dallo studio insieme a Cristina.

Arrivano le ultime di Uomini e Donne, anticipazioni del trono over relative alla registrazione del 13 marzo. In questa puntata vedremo protagonista ancora Gemma Galgani insieme a Tina Cipollari, protagoniste di una nuova discussione.

Inoltre assisteremo alla dichiarazione a sorpresa di David a Cristina, dopo che il cavaliere si era avvicinato a Ida Platano. La stessa Ida deciderà di lasciare lo studio perchè ancora innamorata di Riccardo, che però non è interessato.

Gemma è alle prese con l’ennesima discussione con Tina, mentre David osserva insistentemente Cristina.

La registrazione si apre con Gemma Galgani. La donna è ancora alle prese con le scorie dovute al rifiuto di rimanere al castello con Rocco, tanto da litigare con Tina Cipollari. Ricordiamo che tra la dama e l’opinionista non scorre buon sangue da tempo.

Tina infatti accusa Gemma di essere lei quella davvero legata alla fama e a un tornaconto personale e non Rocco come da lei detto più di una volta. Infatti Gemma ha spiegato che il rifiuto a Rocco è dovuto al fatto che l’affitto del castello fosse a spese di un’agenzia.

Terminata questa questione si è passati a Cristina e a Daniele, il nuovo corteggiatore con cui sta iniziando la conoscenza. All’improvviso però David interrompe la discussione e si dichiara alla tronista. Cristina inizialmente è rimasta scossa dalla dichiarazione.

Gianni Sperti ha poi sfidato David ad alzarsi e a andare via dal programma insieme a Cristina se i suoi sentimenti sono autentici. L’uomo si è prontamente alzato ed è andato via insieme alla sua dama.

Dopo l’abbandono di Devid e Cristina solo l’intervento di Maria De Filippi impedisce a Ida di lasciare Uomini e Donne.

A questo punto la puntata si sposta su Riccardo Guarnieri e la sua nuova corteggiatrice. Anche qui assistiamo a un’ulteriore dichiarazione: Ida infatti chiede di poter andare via perchè ancora innamorata di Riccardo. Maria De Filippi però le chiede di rimanere.

Ha poi invitato i due ex ha chiarirsi per trovare un punto d’incontro ma Riccardo non ha voluto sentire ragioni. L’uomo infatti non è più innamorato di Ida ed è infastidito dai continui attacchi di lei.

Ida ha riprovato a risolvere la situazione e a convincerlo a tornare assieme, inutilmente. I due però hanno appianato le divergenze, arrivando a ridere e ballare assieme. Successivamente lei non si è sentita bene e Riccardo l’ha accompagnata fuori per poi tornare solo.