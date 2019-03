Anticipazioni Uomini e donne la scelta: l’ultima puntata serale (che andrà in onda stasera su Canale 5) svelerà la decisione finale di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.

Gran finale questa sera, venerdì 1 marzo, per la terza e ultima puntata di Uomini e donne – La scelta, che vedrà protagonisti Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.

Oltre a Gemma Galgani e Giulia De Lellis (che darà dei consigli ai vari protagonisti della serata sugli abiti da indossare), ci saranno anche altre star del dating show di Canale 5 (tra cui Teresa Langella (rimasta sola dopo il clamoroso “no” di Andrea Dal Corso), la “neocoppia” Lorenzo Riccardi-Claudia Dionigi ma anche Andrea Cerioli e la sua fidanzata Arianna).

Una piccola anticipazione di quello che vedremo nell'ultima puntata dello Speciale #UominieDonne #LaScelta… Vi aspettiamo domani alle 21.10 su Canale 5! pic.twitter.com/5PlRwykRxB — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 28, 2019

Come riportato da “Blastingnews”, la scelta in villa è stata registrata un po’ di giorni fa e quindi in rete circolano le prime voci sui nomi delle due ragazze che sono riuscite a conquistare definitivamente il cuore dei due tronisti.

Anticipazioni Uomini e donne la scelta: Sonia Pattarino conquisterà il cuore di Ivan Gonzalez

Le anticipazioni su Ivan Gonzalez raccontano che alla fine il tronista spagnolo deciderà di seguire il suo cuore che lo porterà dritto da Sonia. Sarà lei, infatti, la ragazza che verrà scelta dall’iberico come la sua nuova fidanzata: la risposta della corteggiatrice sarà positiva. Durante la registrazione, però, non mancheranno i colpi di scena e ci sarà anche un momento in cui entrerà in scena il nuovo tronista Andrea.

Anticipazioni Uomini e donne la scelta: Luigi Mastroianni sceglierà Irene Capuano

Per quanto riguarda, invece, la scelta finale di Luigi Mastroianni, con lui questa sera ci saranno suo fratello e il suo migliore amico Giordano, che ha conosciuto proprio grazie all’esperienza passata a Uomini e donne nelle vesti di corteggiatore di Sara Affi Fella. Dopo un periodo non proprio facile dal punto di vista sentimentale, per Luigi arriverà finalmente un po’ di serenità. Il tronista, infatti, coronerà il suo sogno d’amore con Irene, la quale non si tirerà indietro di fronte a tale dichiarazione d’amore: i due festeggeranno assieme a tutti gli altri protagonisti di Uomini e donne nella villa.